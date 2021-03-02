Экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня дала большое интервью об отношениях с лучшими футболистами мира, прокомментировала слухи о том, что роман Криштиану Роналду и российской модели Ирины Шейк был договорным, а также наехала на Владимира Быстрова за слова об Анне Семенович.

Об отношениях с футболистами

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«С Неймаром я уже не так часто общаюсь. Раньше я была в Париже, мы могли встретиться, а сейчас... Уже два года с ним не общались. А вот с Мбаппе – да. Недавно у него была корона, я написала ему: «Как ты?» Он ответил, что все нормально. Мы же все занятые люди, и если ребята прилетают в Монако, то приглашают меня на футбол. Мы такие «бади» с Дибалой, я тоже ему писала, когда он болел короной со своей девушкой. Он ответил: «Спасибо за внимание». Тут уже включаются человеческие качества. С Феллайни мы тоже общаемся. А если говорить именно о дружбе, то я дружу с Дрогба, я его знаю уже очень давно.

С Неймаром я познакомилась, когда делала свой футбольный проект. Этот проект – мое все, я столько в него вложила. В нем снимались Фабио Каннаваро, Луиш Фигу, Дрогба. Он еще не вышел, нам не хватает всего лишь одного героя. Я написала Неймару и предложила сняться в проекте, он согласился. Но ему интересно было бы это все сделать в Бразилии, где у него футбольная академия. Когда я там была, то он жил в доме. Он постоянно играет в покер, друзья, шумные вечеринки...

Неймар Фото: Getty Images

Неймар – классный парень, но у него есть одна проблема. Он очень любит женщин, страшный бабник. Из-за этого с какого-то момента разговора про наше интервью он проявлял себя как мужчина по отношению ко мне. И «давай увидимся», и «давай туда сходим». А я понимаю, что мне нужно дозировать наше общение. Держа человека на расстоянии, вы можете дружить с ним долгие годы.

Я как-то целовалась с Мбаппе, но я не знала, что ему тогда было 17 лет. Нет, ну а что такого? Я была свободной, он – тоже. Но я не знала, что ему было 17! Я когда это узнала, то подумала: «Боже, меня же посадят за педофилию!» Потом мы встретились с Килианом на «Формуле-1». И смотрю, он думает, что вот сейчас все состоится. А я не могу так. И так было со многими», – призналась Боня в интервью «Спорт-Экспрессу».

Об отношениях Криштиану Роналду и Ирины Шейк

«Знаю одно: люди, которые в этой индустрии знают Ирину и Криштиану, говорили, что это была договоренность. Грубо говоря, это был контракт. Для выравнивания имиджа спортсмен должен иметь семью. Это важно! В Европе это очень нужно. И Ирина была хорошей партией. Я думаю, они оба выиграли от этого. Мы общались (c Шейк – Eurosport.ru), но не по поводу отношений с Роналду».

Криштиану Роналду и Ирина Шейк Фото: Getty Images

О словах Быстрова, который предложил Семенович отрезать грудь

«Я считаю, очень мерзко и очень подло быть Быстровым! У Ани определенный диагноз, ее грудь растет, для нее это большая проблема! Она не может жить так, как мы живем с вами на все сто. И такое говорить. И вообще, у женщин не сиськи, дорогие мужчины, а грудь! Мне мерзко такое слышать от публичного человека. Если бы он такое сказал про меня, то я бы плюнула ему в лицо. Ему нечего отрезать. Я думаю, там все размером с наперсток и перепелиные... ну вы поняли».

В 2009 году Боня встречалась с бразильским нападающим «Спартака» Веллитоном.

В 2020-м медиа обсуждали ее роман с экс-теннисистом Маратом Сафиным, но оба назвали отношения дружескими.

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