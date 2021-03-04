Пеле остается в тренде. Он ведет твиттер, инстаграм и точно знает, как продать свою историю даже в 80 лет. Мировой киногигант Netflix выпустил полнометражный фильм о Короле. Внутри – не только футбольный путь, который он известен – авторы увели повествование в сторону личной жизни Пеле. И залезли бразильцу в душу.

Трехкратный чемпион мира признает только семь детей. Пятеро родились от двух первых браков: это 54-летняя Келли, 50-летний Эдиньо, 42-летняя Дженнифер и 24-летние близнецы Джошуа и Селеста. В 1996-м суд встал на сторону Сандры Мачадо и признал ее дочерью бразильского гения. Она появилась на свет после короткой интрижки футболиста с горничной и умерла в 2006-м. Еще одна дочь – 52-летняя Флавиа – плод романа с журналисткой Ленитой Курц.

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Пеле в компании танцовщиц во время карнавала Фото: Getty Images

Секс в жизни Пеле появился задолго до первого брака в 1966 году. Об этом не говорят в фильме, но латиноамериканские журналисты обожают этот слух. Якобы в 90-х бразилец дал интервью колумбийскому еженедельнику, где признался, что в 14 лет переспал с мужчиной. Король, по словам очевидцев, не стыдился этого факта. Для Бразилии того периода это была не редкость. В бедной стране, если до 14 лет у тебя еще не было секса, ты становился чуть ли не изгоем. Но Пеле не повезло. Его, возможно, соблазнил гей. И жертвой стал не только он, но и половина юношеской команды «Сантоса». 10 лет назад этот слух поддержал Диего Марадона, сказав, что первым половым партнером Пеле был футбольный тренер. Король никак не отреагировал на слова аргентинца.

В фильме Netflix Пеле вспомнил чемпионат мира в Швеции в 1958 году, куда он поехал 17-летним мегаталантом из «Сантоса». И уже тогда сыграл важную роль в победе Бразилии на турнире. Но интересно не это: в тот момент чернокожие нечасто появлялись в Швеции. Для местных это было незнакомой экзотикой. И, конечно, многие захотели узнать их поближе.

Пеле вспомнил случай: «Шведская девушка продолжала тереть мою кожу, чтобы посмотреть, есть ли что-то под ней».

После той победы вся Бразилия обожала футболиста. В стране он стал чуть ли не королем и самым желанным мужчиной для многих женщин. До первого брака в 25 у него было достаточно случайных связей, но даже женитьба на подруге детства Роземери его не изменила. Пеле по--прежнему уходил в сексуальные загулы.

«Я никогда не лгал. Моя первая жена, мои девушки знали, что у меня есть другие любовницы. Я женился на Роземери, когда был слишком молод. Это не была любовь, чувства можно описать как дружеские. Она мне нравилась, но не было страсти. Это дико огорчало», – признался 80-летний Пеле в фильме.

Пеле и первая жена Фото: Getty Images

Роземери чувствовала дискомфорт в обществе бразильца. Каждая девушка мечтала его обнять и сфотографироваться. Многие нагло подходили знакомиться, рассчитывали на что-то большее, а ненасытный Король редко отказывал. Тем не менее она терпела. В браке родились трое детей: Келли и Дженнифер, и сын Эдиньо, а в официальном союзе они прожили 16 лет.

Позже Пеле признавался, что пара могла не разводиться, но дело заключалось не только в бесконечных изменах, а еще в коммерческих проектах по всему миру. Он редко бывал с семьей в Бразилии, и первую жену все это жутко достало. Кстати, в период первого брака родилась и Сандра Мачадо, которую Пеле отказывался признавать, несмотря на решение суда, основанное на тестах ДНК. Она даже написал книгу «Дочь Пеле, которую он никогда не хотел». Король до сих отказывается общаться с ее детьми, своими внуками. И не пришел на похороны Сандры в 2006 году.

После развода Пеле стал героем бразильских газет во внефутбольных историях. Для прессы было счастьем поговорить с девушкой, которая спала с местной звездой. По слухам, в один момент бразильцу надоело, что женщины слишком часто беременеют от него и требуют денег. Говорят, он даже решился на вазэктомию. Однако официально это никогда не подтверждал.

В 1990 году у 50-летнего Пеле завязался громкий роман с 17-летней поп-артисткой Шушей. «Он сразу дал понять, что я могу рассчитывать только на свободные отношения. Никаких намеков на семью или какую-то серьезность», – сказала она для фильма. Правда, союз не продлился долго. Вскоре она ушла к другой бразильской звезде из мира автоспорта Айртону Сенне. Пеле же вновь женился – в 1996-м на Ассирии Лемос Сейшас, психологе и певице. У них родились двойняшки, а измены, несмотря на солидный возраст футболиста, продолжились.

Пеле и вторая жена Фото: Getty Images

«Честно говоря, даже не знаю, сколько моих романов закончились детьми. О некоторых я узнавал позже, о некоторых не знаю до сих пор», – признался герой фильма, который вскоре женился в третий раз. В этом браке Королю изменять было трудно исключительно физически.

С Марсию Аоки Пеле познакомился в 70 лет, а в 2016-м пара расписалась. Супруга младше мужа на 30 лет. При всех бесконечных сексуальных подвигах, Король признает, что отнюдь не браки и женщины или дети остались в списке его самых важных воспоминаний. «У меня был самый печальный момент жизни – это вылет с чемпионата мира 1966 года в Англии. С этим не сравнится ничто», – сокрушается Пеле в фильме.

Пеле с третьей женой Фото: Getty Images

Сейчас футбольный символ 20 века всего лишь хрупкий старик, передвигающийся с помощью ходунков, либо в инвалидном кресле. В фильме ярко отображен этот диссонанс: от гения в рассвете сил до состарившегося мужчины.

«Посмотрите, как я хорошо себя чувствую», – шутит он, крутя колеса в кресле. Король не теряет бодрости духа – благодаря этому живая легенда даже в почтительном возрасте поддерживает интерес к себе.

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