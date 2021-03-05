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На этой неделе фанатов ждут суперматчи в топ-лигах Европы: манкунианское дерби в АПЛ, мадридское – в Испании, Дер-Класикер, «Ювентус» – «Лацио» и Winline Derby в Москве.

«Бавария» – «Боруссия» Дортмунд

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Роберт Левандовский, «Бавария» Фото: Getty Images

Матчи между этими командами, как правило, получаются сверхрезультативными. Например, из последних 10 встреч тотал больше 3,5 был пробит семь раз, а последние две игры завершились со счетом 3:2. Зафиксировали: шансы, что в предстоящем матче соперники забьют 3 и более мяча, достаточно велики.

Катастрофических потерь с обеих сторон нет – значит, сыграют команды на 99% в оптимальных составах. А в таком случае «Бавария» чаще всего оказывается сильнее. Если проанализировать все те же 10 матчей, то восемь из них завершились в пользу «Мюнхена» и только две победы отошли «Дортмунду».

«Ювентус» – «Лацио»

Этот матч важен для «Юве» с точки зрения борьбы за чемпионство, но здесь клуб имеет право на ошибку. В отличие от игры против «Порту» в середине будущей недели – после поражения 1:2 на «Драгау» «бьянконери» нужна только победа. Хотя и перед «Лацио» нельзя раскладываться. В случае поражения или ничьей «Интер» может убежать вперед на 8-9 очков.

Вероятно, туринцы врубят энергосберегающий режим и спокойно обыграют соперника с некрупным счетом вроде 1:0 или 2:1. Феерической перестрелки ждать точно не стоит.

«Атлетико» – «Реал» Мадрид

Луис Суарес в «Атлетико» Фото: Getty Images

Для «Реала» предстоящий матч безумно важен. В случае поражения действующие чемпионы с огромной вероятностью сложат полномочия, отпустят идущую второй «Барсу» и в скором времени лишатся Зинедина Зидана. При этом победа на поле соседей маловероятна – с 2014 года «бланкос» победили «Атлетико» в гостях всего три раза, потерпели четыре поражения и пять матчей свели вничью.

Самым реальным 7 марта станет следующий ход событий: «Реал» будет неистово идти вперед, «Атлетико» закостенеет в обороне и будет контратаковать. В итоге матч получится мегаскучным и, вероятно, завершится 0:0. То что нам надо, и что в принципе устроит обе команды.

«Спартак» – «Краснодар»

«Спартак» в кризисе, «Краснодар» тоже вялый и унылый. После возобновления сезона у тех и других одна ничья на двоих в шести играх. У красно-белых нет проблем с составом, да и сыграют они дома, но «быки» почти не проигрывают сопернику в последние годы даже за пределами Краснодара.

Для обоих клубов ничья будет за счастью, и хотя, естественно, каждый будет играть на победу, дележке очков никто не расстроится. Как и мы с вами.

«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»

Бернарду Силва, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

«Сити» побеждает на протяжении 21 матча и не собирается сбавлять обороты. Клуб уже оторвался от преследователей в АПЛ (14 очков преимущества над «МЮ»), стал главным претендентом на победу в ЛЧ, а еще до сих пор борется за победу в Кубке Англии и сыграет в финале Кубка Лиги. Все идет к тому, что этот сезон станет самым успешным не только в карьере Пепа Гвардиолы, но и в истории «горожан».

Победа в ближайшем матче против «МЮ» фактически коронует «Сити», поэтому важно подтвердить новый-старый статус громким нокаутом конкурента. Поэтому Пеп мотивирует своих игроков включиться на полную мощь, вонзить «дьяволам» пару мячей и уже после этого успокоиться.

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