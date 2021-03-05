Вильям Салиба – из «Сент-Этьена» в «Арсенал» за 30 млн евро

Сразу после трансфера француз камерунского происхождения был сдан в аренду обратно в «Сент-Этьен». 18-летний Салиба был игроком основы «святых», но много лечился. Это не остановило лондонцев, а теперь удел Салибы – бродить по арендам: после «Сент-Этьена» он отправился в «Ниццу», где пока играет регулярно. За «Арсенал» он так и не провел ни одного матча. В те редкие моменты, что Вильям находился в расположении клуба, он либо играл в дубле, либо в лучшем случае сидел на скамейке запасных.

Вильям Салиба Фото: Getty Images

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Рейньер – из «Фламенго» в «Реал» за 30 млн евро

Бразильский юноша так впечатлил скаутов «Реала», что те решили не ждать, пока Рейньера перехватят конкуренты, и приобрели за бешеные деньги игрока, не сыгравшего и одного полного сезона на взрослом уровне. Обычно таких парней в «Реале» не ждет ничего хорошего, и пока бразилец не провел за мадридцев ни матча – даже за «Кастилью» у него всего 3 игры, 2 мяча и 1 ассист. На игроке не ставят крест – сейчас он на правах аренды выступает за дортмундскую «Боруссию», где, впрочем, получает очень мало игрового времени.

Антонио Кассано – из «Бари» в «Рому» за 31 млн евро

Если даже сейчас нас немного удивляют крупные суммы за молодых игроков. Представьте, в каком шоке был мир, когда в 2001 году за 18-летнего необстреляного итальянца из клуба-аутсайдера Серии А платят 31 млн евро! Все, что сделал Кассано за два взрослых сезона в «Бари», это 6 голов, и вот он уже в «Роме», команде, которая только что стала чемпионом Италии. Антонио много забивал, но не мог совладать со своим сложным характером. После перехода в «Реал» Кассано совсем угас, во многом из-за Фабио Капелло, с которым у него не срослось еще в «Роме», а во многом из-за нутеллы, которую он любил поглощать в несметных количествах . Карьера Антонио была яркой, но шла в основном на спад: после аренды в «Сампдории» он играл в «Милане», «Интере», «Парме», снова «Сампе» и «Вероне».

Антонио Кассано Фото: Getty Images

Алессандро Бастони – из «Аталанты» в «Интер» за 31,1 млн евро

Бергамцы отдали центрального защитника за серьезные деньги, учитывая, что на момент трансфера ему не было и 18 лет. Бастони – пример удачного вложения в юниора. Он не сразу, но закрепился в миланском клубе – сначала пришлось поездить по арендам: были возвращение в «Аталанту» и «Парма». Сейчас Алессандро – основной игрок «Интера» и претендент на место в сборной Италии, где он дебютировал в ноябре 2020-го.

Ренату Саншеш – из «Бенфики» в «Баварию» за 35 млн евро

Распиаренный Саншеш здорово зарекомендовал себя в «Бенфике» и приходил в «Баварию» как замена Марио Гётце, у которого не получилось в Мюнхене. Саншеш перешел одновременно с назначением в команду Карло Анчелотти, поэтому не факт, что португалец вообще был нужен итальянцу – он мог быть трансферной целью руководства. В «Баварии» у Ренату не получилось ничего, он просиживал на банке, и решение уйти в аренду в «Суонси» было логичным. В Англии начались травмы, Саншеш толком не заиграл и вернулся Германию. В итоге его решили продать: рискнул «Лилль», и вот уже два сезона Саншеш – игрок основы одного из лучших клубов Лиги 1.

Уэйн Руни – из «Эвертона» в «МЮ» за 37 млн евро

В целесообразности покупки этого парня не возникает сомнений: Уэйн отработал в «МЮ» каждый евро. На старте карьеры Руни положил несколько таких мячей, что сэр Алекс сразу понял: нельзя жалеть средств, чтобы потом купить на них очередного невнятного уругвайца или аргентинца. Что из этого вышло, всем известно: пять золотых медалей АПЛ, кубок Лиги чемпионов и звание лучшего бомбардира в истории «МЮ».

Уэйн Руни Фото: Getty Images

Люк Шоу – из «Саутгемптона» в «МЮ» за 37,5 млн евро

Еще одно мощное вложение манкунианцев. Оправдалось ли оно? Не в полной мере. Шоу был и продолжает оставаться высококлассным, но слишком травматичным левым защитником. Если в «Саутгемптоне» эта проблема не успела проявиться, то неизвестно, сколько стоил бы Люк сейчас, не пропусти он 134 матча из-за повреждений. Сегодня Шоу – твердый игрок основы «МЮ», по крайней мере, до очередной травмы.

Фабиу Силва – из «Порту» в «Вулверхэмптон» за 40 млн евро

18-летний португалец играет за «волков» с сентября прошлого года – такая сумма за молодого игрока уже не кажется чем-то запредельным, но все же удивляет, учитывая, что Силва не был лучшим футболистом «Порту». Фабиу здорово проявил себя в Юношеской лиге УЕФА, когда делал в среднем 1 результативное действие за матч, но стоит ли такая ачивка 40 млн? В АПЛ Силва смотрится неплохо, а учитывая, что «Вулверхэмптон» – филиал сборной Португалии, не исключено, что у него все получится.

Родриго – из «Сантоса» в «Реал» за 45 млн евро

Один только факт, что Родриго хоть и редко, но играет за «Реал», вызывает уважение к 20-летнему футболисту. В Мадриде не любят ломать голову над приобретением форварда, возможно, еще поэтому у бразильца остаются шансы на игровое время – его даже не отдали в аренду, потому что играть особо некому. Пока у «Реала» такая нехватка кадров в атаке, у Родриго есть шансы побиться за место в основе.

Винисиус Жуниор и Родриго Фото: Getty Images

Винисиус Жуниор – из «Фламенго» в «Реал» за 45 млн евро

Этот бразилец перешел в мадридский клуб раньше своих молодых соотечественников, и именно положение Винисиуса сейчас самое стабильное: он играет больше и лучше Родриго, не говоря о Рейньере. Да, были слухи о нежелании Бензема взаимодействовать с молодым Винисиусом, но время показывает, что проблема решаема: совсем недавно Карим забил с передачи бразильца, значит, не все так плохо. Безусловно, 90 млн за двух зеленых бразильцев – странные вложения, но для «Реала» деньги – не проблема, поэтому мадридцы могут позволить себе ошибиться.

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