Легенда мирового футбола Пеле заявил, что видит своего преемника во французском нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.
«Не шучу, Мбаппе может стоять моим наследником. Я многое вижу в его способности играть на скорости. Он форвард, который быстро думает. Когда приходит мяч, он знает, что делать, куда идти и как вести игру, чтобы найти лучшее решение. В сегодняшнем футболе это важные характеристики», – цитирует 80-летнего Пеле Marca со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
- В сезоне-2020/21 22-летний Мбаппе забил 18 мячей и сделал шесть ассистов в 23 матчах Лиги 1.
- В 2018 году француз стал чемпионом мира.
Футбол
Пеле изменял женам и не знает всех детей. У него сотни любовниц
Чемпионат Испании
Президент Ла Лиги: «Мбаппе и Холанн не приедут в Испанию летом»
Футбол
Боня: «Целовалась с Мбаппе, ему было 17. Думала, посадят»