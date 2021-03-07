Опубликовано 07/03/2021 в 21:00 GMT | Обновлено 07/03/2021 в 21:05 GMT

Владелец «Спартака» Леонид Федун подтвердил статус Заремы Салиховой. Функционер рассказал, что Салихова является его женой, при этом он никак не подтвердил влияние девушки на клуб.

– Какая должность у Заремы Салиховой?

– Она моя жена. Я же не спрашиваю вас про ваших жен, ребята. У многих из вас четверо детей, нет? Так вот представьте, у кого один или два, каково это четверых воспитывать. А все остальное это легенды, которые кто-то распространяет. Особенно тогда, когда обсуждают судейство, начинают вспоминать Зарему Салихову, – приводит слова Федуна Sport24

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В 21-м туре РПЛ «Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 6:1.

Салихова ранее заявляла, что по ее совету «Спартак» приобрел Джордана Ларссона.

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