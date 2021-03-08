Традиционные русские звезды в этот уикенд почти/вообще не играли. Зато порадовали ребята поскромнее.
Миранчук прервал результативную серию против «Интера»
«Аталанта» играла против знакового для Алексея соперника – именно «Интеру» в первом круге Миранчук забил первый мяч в Серии А. Как и в тот вечер, игрок сборной России вышел на поле во втором тайме при счете 0:1, но если в первом круге Алексей забил на 20-й минуте с момента замены, то теперь ему отвели всего 17 минут плюс добавленное. Не хватило.
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Кокорин получил новую травму и не сыграет с «Пармой»
У бергамасков были моменты и в этот короткий период, но в целом миланцы отбивались уверенно и довели матч до победы.
Алексей Миранчук в матче «Интер» – «Аталанта»
Фото: Getty Images
Головин сыграл 10 минут в Кубке
«Монако» не испытал серьезных проблем против «Ниццы» (2:0, 6-2 по ударам в створ), а тренерский штаб решил поберечь Александра Головина: тот лишь на 80-й минуте заменил Сеска Фабрегаса. Второй мяч монегаски забили с Александром на поле, но без его непосредственного участия.
Кокорин и Черышев лечатся
Александр Кокорин неожиданно получил травму на неделе, а без его боевого духа на скамейке «Фиорентина» не смогла победить даже у тонущей «Пармы» (3:3). Денис Черышев тоже продолжает лечение, его «Валенсия» была сильнее «Вильярреала» (2:1).
Русская вратарская школа решает
Великий Юрий Лодыгин успешно отстоял в чемпионате Греции – третий матч подряд на ноль. Причем в этот уикенд ему пришлось столкнутся с одним из гегемонов лиги – «Панатинаикосом» (1:0). Столичный клуб, впрочем, не слишком напряг бывшего питерца – 4 удара в створ, а сам Лодыгин подпортил впечатление об игре желтой карточкой в конце. Кстати, тремя днями ранее Лодыгин и «Джаннина» вышвырнули тот же «Пао» из Кубка, но там Лодыгин один мячик пустил (2:1).
Еще один представитель русской вратарской школы – Александр Васютин – помог «Югордену» победить «Кальмар» в Кубке Швеции (4:1).
А вот Станислав Крицюк («Белененсеш») отстоял худший матч сезона. Хотя противостоявшая «синим из Рештелу» «Бенфика» проводит слабейший сезон за долгие годы, гости все равно закинули 30-летнему голкиперу три мяча с четырех ударов в створ во втором тайме. В предыдущих матчах сезона Крицюк ни разу не пропустил больше двух и шесть раз отстоял на ноль: забавно, что пять раз при этом матч заканчивался со счетом 0:0 – не любят партнеры Крицюка забивать.
Онугха покоряет Данию
Русский форвард нигерийского происхождения Герман Онугха открыл счет голам в чемпионате Дании, где он выступает за «Вайле». Его гол закрепил победный счет в матче против «Оденсе» (2:0). 24-летний форвард принадлежит «Краснодару», а первую половину этого сезона он отбегал в «Тамбове». Голевая атака начинается на 02:12.
А еще:
- Иван Енин из боснийского «Зриньски» отыграл все 90 минут в победном матче с «Сараево» (1:0), но в протоколе отметился предупреждением на 88-й.
- Аналогичный результат – ЖК – у Евгения Шлякова в матче его УТА против ЧФР в румынской лиге.
- «Заглембе» Евгения Башкирова в матче чемпионата Польши разгромил «Ягеллонию» (3:0), но сам 29-летний опорник появился на поле лишь в последние 5 минут.
- Хуже дела обстояли у Александра Жирова («Зандхаузен»). Он не доиграл до конца матч против «Айнтрахта» из Брауншвейга, потому что на 95-й минуте получил прямую красную.
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