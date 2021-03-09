Puma совместно с дизайнером Николь Маклафлин презентовала необычную куртку, которая полностью пошита из вратарских перчаток.

Модель создана в рамках проекта об апсайклинге – метода производства, который доказывает, что из старых вещей можно изготовить новые. Puma видит в этом большой потенциал, а Маклафлин практически специализируется на апсайклинге.

Куртка и правда получилась очень эффектной, в разнообразной цветовой гамме. Сохранены даже манжеты с липучками.

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С помощью необычных моделей одежды дизайнер набрала более 500 тысяч подписчиков в инстаграме.

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