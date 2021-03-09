Puma совместно с дизайнером Николь Маклафлин презентовала необычную куртку, которая полностью пошита из вратарских перчаток.
Модель создана в рамках проекта об апсайклинге – метода производства, который доказывает, что из старых вещей можно изготовить новые. Puma видит в этом большой потенциал, а Маклафлин практически специализируется на апсайклинге.
Куртка и правда получилась очень эффектной, в разнообразной цветовой гамме. Сохранены даже манжеты с липучками.
Лига чемпионов УЕФА
«Юве» пытался купить ЛЧ в 1973-м. Тогда скандал замяли
- С помощью необычных моделей одежды дизайнер набрала более 500 тысяч подписчиков в инстаграме.
Чемпионат Испании
Экс-игрок «Вильярреала» утонул в день 25-летия
Чемпионат Франции
Что если бы Неймар остался в «Барсе»? «ЗМ», Роналду в «ПСЖ»