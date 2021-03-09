Появился явный претендент на самую успешную ставку сезона – в интернете завирусился победный экспресс футбольного болельщиков, который выиграл 45 618 фунтов (53 312 евро). Поставив при этом всего-навсего 1 фунт.

Для ставки парень выбрал экспресс из 8 матчей и в каждом из них сделал одинаковый прогноз – победа одной из команд в обоих таймах. Ставка зашла со свистом – только «Барселона» заставила немного понервничать, забив «Осасуне» во втором тайме лишь на 83-й минуте.

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В результате «Лейпциг», «Рединг», «Глазго Рейнджерс», «Норвич», «Халл», «Фейеноорд», «Порту» и «Барселона» озолотили фаната на 45 618 фунтов (53 312 евро) при изначальной ставке в 1 фунт. Ошеломительно!

«Рейнджерс» в минувший уикенд впервые с 2011 года стали чемпионами Шотландии.

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