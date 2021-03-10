Опубликовано 10/03/2021 в 12:10 GMT | Обновлено 10/03/2021 в 12:10 GMT

Стадион «Маракана» сменит имя в честь легендарного бывшего футболиста сборной Бразилии Пеле. Арена получит название «Эдсон Арантис до Насименто – Король Пеле».

Такое решение после голосования приняли законодательные органы штата Рио-де-Жанейро. «Это достойная дань уважения человеку, наследние которого признано во всем мире», – сказал заместитель ответственного за проект. Законодательный орган также заявил, что футбольный стадион будет переименован, но спортивный комплекс вокруг него может сохранить свое нынешнее название, сообщает CNN

Сейчас официальное название арены – «Журналишта Марио Фильо», в честь журналиста, который пролоббировал строительство. Большинство бразильцев называют его просто «Маракана» по названию района.

Стадион построен в 1950 году и вмещает 78 838 зрителей.

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