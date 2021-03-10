Стадион «Маракана» сменит имя в честь легендарного бывшего футболиста сборной Бразилии Пеле. Арена получит название «Эдсон Арантис до Насименто – Король Пеле».
Такое решение после голосования приняли законодательные органы штата Рио-де-Жанейро. «Это достойная дань уважения человеку, наследние которого признано во всем мире», – сказал заместитель ответственного за проект. Законодательный орган также заявил, что футбольный стадион будет переименован, но спортивный комплекс вокруг него может сохранить свое нынешнее название, сообщает CNN.
- Сейчас официальное название арены – «Журналишта Марио Фильо», в честь журналиста, который пролоббировал строительство. Большинство бразильцев называют его просто «Маракана» по названию района.
- Стадион построен в 1950 году и вмещает 78 838 зрителей.
Футбол
Netflix выпустит документалку о Пеле 23 февраля
Чемпионат Испании
Ди Стефано: «Пеле лучше Месси и Роналду»
Чемпионат Испании
Альфредо Ди Стефано: «Лучший игрок всех времен? Пеле»