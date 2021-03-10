Стало известно, какую премию получает главный тренер сборной России Станислав Черчесов и администраторы команды после товарищеских матчей.
Помимо обычной зарплаты, за победы тренерам и персоналу полагается 20 млн рублей, а за ничьи – около 10 млн. При этом часть суммы достается главному тренеру, остальное делится на коллег. Сообщается, что до чемпионата мира бонусы были намного ниже: за победы тренерам платили 9 млн рублей на всех, а за ничьи – около 4 млн. Также известно, что Леонид Слуцкий в сборной России получал по 5 млн на всю команду, сообщает телеграм-канал Baza.
Однако также есть информация, что такой размер премиальных не соответствует действительности. По информации «Спорт-Экспресса», премии за достижения в товарищеских встречах значительно ниже.
Чемпионат России
Дивеев: «Если тебе говорят: «Ты говно», значит, я говно»
- Следующий матч сборная России проведет 24 марта против Мальты в рамках отборочного этапа ЧМ-2022. Затем 27-го числа россияне встретятся со словаками.
- В прошлом году сборная России провела два товарищеских матча: со сборной Швеции (1:2) и Молдавии (0:0).
Евро-2020
Отказался от похода к Урганту, не воспринимает шутки. Какой Черчесов на самом деле?
Лига наций
0:5 от Сербии – шикарный результат. Черчесов больше не царь