Бывший полузащитник «Барселоны» Жерар Деулофеу не исключил перехода в клуб российской Премьер-лиги в будущем.
– Назови хотя бы пару команд, в которые ты мог перейти, но не перешел.
– Их было много. Звали клубы из Италии, Испании. Из России, кстати, тоже.
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– «Локомотив», да.
– Я бы не хотел называть клубы. Просто остановимся на том, что вариант в России правда был.
– Но ты открыт для РПЛ? Или даже не рассматриваешь переезд сюда?
– Нет ничего невозможного. Но я живу настоящим, а не будущим. Сейчас я в «Удинезе» и даже не представляю, что будет дальше.
– Ты играешь с экс-защитником ЦСКА Бекао. Он что-нибудь рассказывал о России или о Миранчуке с Кокориным, которые тоже приехали в Италию?
– Нет, с Родриго мы никогда не говорили о России. Поэтому у меня в принципе очень мало информации о вашей стране и игроках. Я ведь никогда там не играл, – приводит слова Деулофеу Sport24.
- В октябре прошлого года агент Деулофеу сообщал, что футболист может перейти в «Локомотив» на правах аренды.
- Деулофеу выступал за «Барселону», «Эвертон», «Севилью», «Милан» и «Уотфорд». В этом сезоне он провел 13 матчей за «Удинезе» в Серии А.
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