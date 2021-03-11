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На этой неделе фанатов ждут боевые матчи в топ-лигах Европы: «Динамо» – «Спартак», претендующие на титул во Франции «Лилль» и «Монако», а еще лондонское дерби.

«Динамо» – «Спартак»

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Вандерсон, «Спартак» – «Краснодар» Фото: Getty Images

Красно-белые порубили на куски «Краснодар» в последнем туре (6:1), показав потрясающий атакующий футбол. «Динамо» в то же время комфортно и без затруднений переиграло «Тамбов» (2:0). У бело-голубых после возобновления сезона три победы в трех матчах, в том числе над «Спартаком» в Кубке.

Но то был другой «Спартак» – без Промеса, Соболева и с тугой реализацией. Матч против «быков» показал, какой реально может быть команда Тедеско, и в этом состоянии ее будет почти невозможно сломить.

«Монако» – «Лилль»

«Монако» в 2021-м играет очень сильно, хотя и не совсем стабильно – например, за победой над «ПСЖ» (2:0) последовала осечка против шедшего на тот момент 16-м «Страсбура» (0:1). «Лилль» вообще удивляет – воспользовался слабыми результатами «Парижа» и взлетел на первое место в таблице.

Хотя в истории встреч команд не так много ничьих, в этот раз дележка очков кажется наиболее вероятным исходом. Силы на данный момент очень равны, обе команды не обременены еврокубками, но также не будут бросаться вперед – поражение сильно помешает одним и другим в борьбе за титул или даже место в зоне ЛЧ.

«Арсенал» – «Тоттенхэм»

Харри Кейн и Сон Хынмин («Тоттенхэм») Фото: Getty Images

«Канониры» шикарно начали гостевой матч 27-го тура против «Бёрнли» (Обамеянг забил уже на 6-й минуте), но нелепый кикс Джаки все сломал. В итоге «Арсенал» час безуспешно раскачивал оборону аутсайдера АПЛ, но не забил и снова потерял очки. Лондонцам явно не хватает креатива впереди, а пробить насыщенную защиту натиском они неспособны.

Учитывая нынешнее состояние «Арсенала», тягаться в выходные с «Тоттенхэмом» он вряд ли сможет. Хотя в Англии серьезно критикуют Моуринью и пророчат ему скорую отставку, «шпоры» в последние недели выдали несколько мощных матчей и снова подобрались к еврокубковой зоне. Кейн и Сон здоровы, раззабивался Бэйл, да и статистика последних встреч на стороне гостей – надо пробовать их победу здесь.

«Милан» – «Наполи»

Неаполитанцы не побеждали «Милан» с 2018 года (за это время проиграли два матча и трижды сыграли вничью), но в этот раз получат весомое преимущество. «Милан» в середине недели отправился в Англию для игры с «МЮ» в Лиге Европы, в то время как «Наполи» спокойно подготовится к игре дома.

Физические возможности в таких эмоциональных матчах очень влияют на результат, а если «Милан» еще и уступит в еврокубке, то будет выхолощен вдвойне. Тут-то «Наполи» и подоспеет.

«Севилья» – «Бетис»

«Севилья» Фото: Getty Images

«Севилья» вылетела из Лиги чемпионов и в этом сезоне, в отличие от предыдущих, когда падала и Лигу Европы, не поборется за победу ни в одном евротурнире. Клуб может сосредоточить силы на успешном выступлении в чемпионате – там они занимают четвертое место и имеют три очка преимущества перед «Реал Сосьедадом».

«Бетис» набрал приличный ход (7 побед в 10 матчах), но большая часть очков была набрана в играх с аутсайдерами. «Севилья» же мало того, что в принципе ничего просто так не отдает, так еще и сыграет дома – и должна набирать три балла.

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