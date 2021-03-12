Противостояние Криштиану Роналду и Лионеля Месси определило футбол 2010-х и пошло на спад только в последние годы, когда португалец укатил подальше от постоянных схваток с аргентинцем. Они снова встретились в ЛЧ-2020/21, а потом синхронно не вышли в четвертьфинал впервые с сезона-2004/05. Целая эпоха была бы совершенно иной, не заполони ее напрочь своим величием Криш и Лео.

У мира было бы 8 новых обладателей «Золотого мяча»

Начиная с 2008 года Роналду и Месси взяли 11 главных индивидуальных наград в футболе. Выбить 13 из 13 помешали Лука Модрич и пандемия коронавируса, из-за которой трофей не вручался в 2020 году.

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В постоянном первенстве двух легенд нет ничего плохого, но из-за их маркетингового веса и необходимости постоянно поддерживать интерес к соперничеству, парочка «Золотых мячей» ушла к португальцу и аргентинцу скорее вопреки.

Месси едва ли заслужил трофей в 2010-м, когда вылетел с Аргентиной еще в четвертьфинале ЧМ, а с «Барселоной» – в полуфинале ЛЧ. Очень многие считают, что трофей должен был уехать либо к Уэсли Снейдеру, который сыграл в финале ЧМ и сделал требл с «Интером», либо к кому-то из пары Хави-Иньеста.

У Криша история схожая, но лишь с тем отличием, что чемпионата мира в 2013 году не было. Португалец отлетел в полуфинале ЛЧ от «Боруссии» Клоппа, а главный европейский трофей взяла «Бавария» с Франком Рибери. На счету француза тоже был требл, но «Золотой мяч» достался Криштиану.

Без Роналду и Месси никто бы не отобрал у испанских игроков величие в период властвования на чемпионатах мира и Европы, «Золотой мяч» во второй раз в истории взял бы вратарь, и впервые за 15 лет – защитник.

Неймар был бы главным игроком последних пяти лет

Взлет бразильца пришелся на 2015 год, когда он впервые вошел в тройку на голосовании за «Золотой мяч». Тот же исход ждал его и через два года, когда Ней снова стал третьим. Возможно, он заслужил хотя бы несколько вторых мест, потому что в совокупном рейтинге WhoScored за карьеру он уступает только Лионелю Месси. Аргентинец набил 8,58, бразилец – 8,23, тогда как Криштиану Роналду остановился на 8,04, Луис Суарес – 7,64, Кевин де Брёйне – 7,59, Антуан Гризманн – 7,22. В последние годы результат схожий, а Неймара на каком-то промежутке обходил только Криштиану.

«Реал» и «Барселона» были бы совершенно другими командами

Гиперзависимость клубов от Криштиану Роналду и Лионеля Месси стала разрушающей только в последние годы. До этого тренерам удавалось маскировать проблемы с самоотдачей через тактические схемы или крутых партнеров вокруг. «Барселона» времен Гвардиолы, вероятно, прекрасно бы работала и без Месси. Это подтверждает пример сборной Испании, которая играла в концептуально такой же футбол, что и каталонцы с Пепом. Вообще любая команда Гвардиолы – доказательство, что система работает даже в отрыве от гениальности Лионеля Месси. Да, он дает радикальное преимущество за умение сделать гол из неочевидных ситуаций, но в то же время сильно мешает команде в игре без мяча.

Все негвардиоловские вариации «Барселоны» без Лео были бы нежизнеспособны: слишком многое организовывалось через ноги аргентинского гения, поэтому его исключение вынудило бы строить совершенно новую систему. Единственный проблеск, когда зависимость от Месси была минимальной – эпоха трио MSN, где главную роль в отсутствие Лео играл Неймар.

«Реал» без Роналду тоже был бы совершенно другим. За девять сезонов в Мадриде Криш лишь трижды не выбивал больше гола за игру, а по голам+ассистам и вовсе не опускался ниже 1,1. Без учета выстроенной системы, как в «Барсе», это серьезно бы влияло на количество побед, потому что компенсировать отсутствие Роналду было бы банально некем. Нынешний «Ювентус» и вовсе мог спокойно развиваться дальше и делать ставку на развитие Пауло Дибалы и других молодых талантов, но купил португальца ради ЛЧ и провалился.

Не было бы моря 100+ миллионных трансферов

В период первой закупки Флорентино Переса начала 2000-х казалось, что трансферный рынок должен превратиться в вакханалию и парад безумных сделок за сотни миллионов евро. Но после переездов Зинедина Зидана и Луиша Фигу за 77,5 и 60 млн евро соответственно трансферный рекорд ждал обновления восемь лет, когда Перес вознамерился создать «галактикос» 2.0. и привез в Мадрид Криштиану Роналду. Сумма трансфера в 94 млн евро сорвала денежные краны и перевернула понимание больших трансферов (за 100+ миллионов евро стали покупать даже неоднозначных персон вроде Усмана Дембеле или Филиппе Коутиньо).

Переход Роналду в «Реал» до сих пор остается 11-м в истории, а вот трансферный рекорд после Криша пал трижды за восемь лет и теперь принадлежит 222-миллионному Неймару. В топ-25 самых дорогих покупок в истории вообще остался только один трансфер до 2009 года – покупка «Реалом» Зидана за 77,5 млн у «Ювентуса». Все остальные исторические сделки оформили после перехода Криштиану.

Трансфер Роналду был еще и важной вехой для зарплат игроков. Флорентино Перес положил ему 12 миллионов евро в год, которые впоследствии разрослись до 30 млн. Первые звезды «галактикос» получали в пять раз меньше.

Криштиану Роналду, «Реал» (Мадрид) Фото: Imago

Пеле и Марадону считали бы лучшими в истории

Так уж повелось, что сравнение Криштиану Роналду и Лионеля Месси с легендами прошлого также стало лейтмотивом эпохи. Доказать, кто все-таки круче, решительно невозможно: кто-то оппонирует временем и изменениями в футболе, другие упираются в развитие медицины и спортивной экипировки, третьи делают ставку на трофеи со сборной. Одно ясно точно: Пеле и Марадона не имели бы проблем с доказательством величия, если бы не Роналду и Месси.

Бразильский форвард сейчас вынужденно дорисовывает голы непонятным командам, только чтобы его рекорд не пал и постоянно заявляет в интервью, что лучший игрок в истории именно он. Диего тоже был непоследователен в отношении Месси и Роналду, то хвалил и восхищался, то заявлял, что нынешние легенды ему не ровня.

Существуй в эпоху Пеле и Марадоны аналитические и статистические системы, они бы еще яростнее отстаивали свое величие – если оно действительно было таким мощным – но так как продвинутая статистика появилась только в последние десятилетия, оценивать будущих суперзвезд будут именно по Роналду и Месси.

Спортивный маркетинг был бы другим, а популярные бренды лишились бы культовых реклам

Битва Роналду и Месси – важная история не только для футбола, но и для всего, что его окружает. Великая пара входит в число лидеров по подпискам почти во всех соцсетях. Роналду более чем с четвертью миллиарда фолловеров и вовсе самый популярный человек в инстаграме. Без него точно было бы легче Ариане Гранде, которая с мизерными 225 миллионами проигрывает Кришу почти 50 лямов.

Nike и adidas лишились бы марок CR7 и Messi. Например, американская компания недополучала бы на бренде Криштиану около 500 млн долларов в год. PepsiCo осталась бы без Лео в рекламе газировки, a чипсы Lay's страдали бы без культовой улыбки в рекламе чипсов. Про потерю реклам Joga Bonito и других роликов Nike с Роналду вспоминать даже не хочется, а ведь мир не получил бы идеального Криштиану в рекламах Emporio Armani и Clear Vita Abe.

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