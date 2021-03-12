Перед матчем 1/64 финала Кубка Бразилии судья Денис да Силва Рибейру Серафим помочился прямо на поле. Инцидент случился во время игры между «Боавиштой» и «Гоясом» на стадионе «Эльсир Ресенде».
Арбитр справил нужду, не снимая шорт, но попал в телевизионную камеру. Комментатор матча не увидел момент, но зрители заметили, как что-то стекает по ноге арбитра, и сделали эпизод вирусным в интернете
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- Матч завершился победой «Боавишты» со счетом 3:1.
- В этом сезоне Денис да Силва Рибейру Серафим обслужил 5 матчей во всех турнирах.
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