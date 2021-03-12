В субботу и воскресенье нас снова ждут часы интересных матчей, а значит можно запастись любимыми закусками и начать предвкушать. Крутых поединков будет много: и традиционно неуступчивая рубка «Зенита» с «Ахматом», и встреча «МЮ» с сильным нынче «Вест Хэмом». Не стоит забывать и о «Ливерпуле»: команда Клоппа вернулась на победный путь или «Вулверхэмптон» осадит мерсисайдцев?

«Зенит» – «Ахмат» (13 марта, 16:30)

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Петербуржцы неожиданно уступили «Рубину» и сократили запас от второго места до легко отыгрываемых двух очков. Грозненцы – непростой соперник для сине-бело-голубых: последние 5 матчей заканчивались вничью по итогам 90 минут (в четвертьфинале Кубка «Зенит» победил в дополнительное время).

Обе команды находятся в плохой форме. Если «Зенит» проиграл «Арсеналу» в Кубке, а затем потерял еще 5 очков в чемпионате, то «Ахмат» и вовсе потерпел поражение в четырех из пяти последних игр. При этом забить грозненцы не смогли только ЦСКА в последней встрече. Ошибаться наверняка будут и те, и другие, поэтому и шансы на гол будут у обоих соперников.

Артем Дзюба, «Зенит», Winline Фото: Getty Images

«Локомотив» – «Сочи» (14 марта, 19:00)

Железнодорожники начали год с трех мощных побед и доказали сами себе, что бороться даже за третье место они еще способны. «Сочи» тоже отлично возобновил сезон, выбив из Кубка «Краснодар», уничтожив «Арсенал» и ни в чем не уступив «Ростову» (0:0). Сочинцы любят удивлять, и в игре с «Локо» нет ничего невозможного: команда Федотова уже побеждала красно-зеленых в октябре.

Другое дело, что тот «Локомотив» был подавлен и измучен Лигой чемпионов, а нынешний сконцентрирован на РПЛ. Учитывая, как любят команды забивать, в очной игре у них вряд ли получится реализовать все то, что получается с другими соперниками. Поэтому вряд ли «Локо» и «Сочи» порадуют нас градом голов.

«РБ Лейпциг» – «Айнтрахт» (14 марта, 17:30)

«Быки» вылетели из Лиги чемпионов – теперь цель одна, и она всего в двух очках. «Лейпциг» не проигрывает в Бундеслиге с января, а «Айнтрахт» забуксовал в последних турах, уступив «Вердеру» и сыграв вничью со «Штутгартом». При этом команда Нагельсмана не побеждала франкфуртцев с лета 2019-го – в последних трех матчах «Айнтрахт» взял 7 очков.

На фоне поражения от «Ливерпуля» детям «Ред Булла» будет сложно выйти и разорвать крепкого соперника, но прерывать серию надо, и сейчас самое подходящее время, иначе потом до «Баварии» будет не добраться.

«Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм» (14 марта, 22:15)

Манкунианцы хоть не находятся в топ-форме, но никого не боятся и не знают поражений полтора месяца. «МЮ» может как убрать «Сити», так и скатать унылые нули с «Пэлас». «Вест Хэм» в этом плане более стабилен: команда Мойеса обыгрывает слабых и равных себе, но не тянет топов.

В недавнем матче Кубка Англии «МЮ» смог вонзить победный мяч только на 97-й минуте, но в АПЛ манкунианцам должно быть проще: все последние матчи с грандами «Вест Хэм» проигрывал: «Сити», «Ливерпулю», «Челси», снова «МЮ» и снова «Ливерпулю». Кажется, у «молотобойцев» развивается комплекс.

Бруну Фернандеш из «Манчестер Юнайтед» в матче против «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

«Вулверхэмптон» – «Ливерпуль» (15 марта, 23:00)

Домашняя серия мерсисайдцев внушает ужас, но с гостевой все не так страшно: всего 2 поражения в последних пяти матчах! С этим как минимум можно работать. «Вулверхэмтон» – лучший вариант для второго подряд победного матча: «волки» не выигрывают 3 последних встречи и оказывают слабое сопротивление «красным» – лишь 2 победы в 10 матчах против восьми у «Ливерпуля».

Команды не умеют играть вничью, они не делали этого уже 11 лет, и на фоне слабого «Вулверхэмптона» вряд ли что-то изменится. «Ливерпулю» пора не просто побеждать, а делать это уверенно. При должном настрое «Вулверхэмптон» не станет проблемой.

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