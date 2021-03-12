Главный тренер женской команды «Манчестер Юнайтед» Кейси Стоуни считает, что в женской футбольной Суперлиге недостаточное представительство игроков разных этнических групп.
«Я думаю, мы и близко не подошли к тому месту, где должны быть. Не только с точки зрения прав женщин, но и того, что касается этнической принадлежности. Наша игра очень белая, и это должно измениться. Мы должны заставить всех почувствовать, что эта игра для них. Нам нужно, чтобы люди могли видеть образцы для подражания в футболе. Если вы его не видите, вы не можете им быть. У нас еще много работы», – приводит слова Стоуни Sky Sports.
- Ранее британские медиа опубликовали исследование, согласно которому 10-15% футболисток WSL принадлежат к национальным меньшинствам.
- Стоуни возглавила «Юнайтед» в 2018 году, когда «красные дьяволы» представили женскую футбольную команду.
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