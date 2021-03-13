Бывший главный тренер ЦСКА Зико ездит на Toyota Celica, которую ему подарили в 1981-м. Автомобиль бразилец получил в Японии после финального матча Межконтинентального кубка «Фламенго» – «Ливерпуль» (3:0).

Зико был признан лучшим игроком той встречи – бразильский полузащитник отдал 3 результативные передачи. За звание MVP экс-футболист и получил от спонсора автомобиль стоимостью 8 тысяч фунтов. Зико до сих пор владеет машиной и ездит на ней по Рио-де-Жанейро.

«Я уже получал много предложений о продаже Celica, но мне никогда не приходило это в голову. Это великий трофей, фантастическое воспоминание о самом важном соревновании, которое «Фламенго» выиграло на сегодняшний день. Машина дома, работает очень хорошо, все в норме. И останется там навсегда, пока я жив», – рассказал Зико.

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В период с 1976 по 1990 год только работникам посольств и консульств разрешалось получать автомобили из-за границы. Зико подарили авто в 1981 году, но он получил машину только в апреле 1983-го, после того, как было покончено с бюрократической волокитой.

«Чтобы перевезти машину, мне пришлось просить помощи у министра финансов того времени, Франсиско Дорнеллеса, президента Центрального банка Карлоса Лангони и президента «Фламенго» Марсио Браги, который работал в клубе с 1977 по 1980 год», – приводит слова Зико Autoesporte

В данный момент Зико работает техническим директором японского клуба «Касима Антлерс».

Бразилец тренировал ЦСКА в 2009 году. Он возглавил армейцев в январе, а ушел с поста в сентябре.

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