Защитника юношеской команды «Локомотива» избили после матча с «Чертаново» в Юношеской футбольной лиге-2.
Футболиста Максима Шнапцева избили после игры. У него сотрясение мозга и перелом, пришлось вызывать полицию. Нападавшими были игроки «Чертаново», сообщает «Чемпионат».
Чемпионат России
Самый нелепый автогол 2021-го? Конечно же, от «Спартака»
В «Локомотиве» заявили, что ответственные люди занимаются инцидентом, а комментировать ситуацию клуб будет 14 марта. В РФС отреагировали на драку, заявив, что организация обратилась к «Чертаново» и «Локомотиву» за разъяснениями по поводу инцидента.
По словам адвоката Андрея Князева, врачи обязаны сообщить в органы полиции о травме футболиста.
«Думаю, возбуждение уголовного дела – вопрос времени, один-два дня – и оно будет. Скорее всего, это будет хулиганство, совершенное группой лиц. Это 213 статья, часть вторая – до пяти лет лишения свободы», – сказал адвокат.
- В матче 17-го тура ЮФЛ-2 между «Локомотивом» и «Чертаново» со счетом 2:1 победили железнодорожники.
- Максим Шнапцев на 20-й минуте матча получил желтую карточку.
Футбол
Зико ездит на авто из 80-х. Это подарок за победу над «Ливерпулем»
Чемпионат Франции
«ПСЖ» задумается о Роналду, если откажет Месси и уйдет Мбаппе