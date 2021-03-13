Опубликовано 13/03/2021 в 19:42 GMT | Обновлено 13/03/2021 в 19:57 GMT

Защитника юношеской команды «Локомотива» избили после матча с «Чертаново» в Юношеской футбольной лиге-2.

Футболиста Максима Шнапцева избили после игры. У него сотрясение мозга и перелом, пришлось вызывать полицию. Нападавшими были игроки «Чертаново», сообщает «Чемпионат»

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В «Локомотиве» заявили, что ответственные люди занимаются инцидентом, а комментировать ситуацию клуб будет 14 марта. В РФС отреагировали на драку, заявив, что организация обратилась к «Чертаново» и «Локомотиву» за разъяснениями по поводу инцидента.

По словам адвоката Андрея Князева, врачи обязаны сообщить в органы полиции о травме футболиста.

«Думаю, возбуждение уголовного дела – вопрос времени, один-два дня – и оно будет. Скорее всего, это будет хулиганство, совершенное группой лиц. Это 213 статья, часть вторая – до пяти лет лишения свободы», – сказал адвокат.

В матче 17-го тура ЮФЛ-2 между «Локомотивом» и «Чертаново» со счетом 2:1 победили железнодорожники.

Максим Шнапцев на 20-й минуте матча получил желтую карточку.

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