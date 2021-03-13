Эстонский футбольный союз возбудил дисциплинарное дело против тренера Жетулио Аурелио Фредо и клуба «Нымме Калью». Бразильца обвиняют в сексуальной связи с несовершеннолетними футболистками.

«В ходе расследования собрана информация, подтверждающая подозрения, которые возникли на основании материалов из прессы. Важно, чтобы жертвам хватало смелости сообщать о случившемся, а в этой ситуации таких людей было несколько», – сказала генеральный секретарь Эстонского футбольного союза Анне Рей.

Футболистка женской команды «Нымме Калью» U17 Биргит Тикк рассказала, как Фредо домогался до нее во время массажа.

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«Когда он делал массаж, в какой-то момент он зашел так далеко, что стянул с меня штаны. Я не знала, что делать в этой ситуации. Я чувствовала, что это неправильно, но сняла также бюстгальтер. Я не осмелилась сопротивляться ему, потому что не знала его так хорошо, и боялась, что он сильнее меня и может начать меня насиловать. Скорее, безопаснее было делать то, что он хотел. Он массировал меня и внезапно сжал меня между ног. Я спросила: «Что за ***** [жесть]?». Он прекратил», – приводит слова Тикк Soccernet

Другая футболистка, Миа Белле Трисна, рассказала, как Жетулио Аурелио Фредо лишил ее невиновности, когда ей было всего 14 лет.

«У нее возникли чувства ко мне до того, как у меня возникли чувства к ней. Она хотела стать лучше как футболист. Понемногу мы начали нравиться друг другу и стали ходить на свидания. Мы ничего не скрывали, потому что были парой. Я знал ее родителей, но никогда с ними не встречался. Конечно, я любил ее. Я покупал ей разные подарки и отправил в путешествие. Я испытывал к ней чувства. Я даже помогал ей, когда она была в США. Если было нужно, я отправлял ей деньги.

Почему возраст должен мешать? Мы были в отношениях, потому что испытывали друг к другу чувства. Как можно себя остановить? Вы влюбляетесь в девушку, и возраст в этот момент ничего не значит. Я не хочу ничего слышать о том, что кто-то якобы способен контролировать свои чувства. Внезапно Миа Белле Трисна захотела славы и начала лгать, что с ней плохо обращались. Ради денег и славы она рассказывала о побегах в Соединенные Штаты и другие страны. Это было сделано, чтобы сделать книгу более популярной», – приводит слова тренера Postimees

«Нымме Калью» встал на сторону Жетулио Аурелио Фредо. Руководство эстонского клуба считает, что у тренера и несовершеннолетней футболистки была любовь.

«Обвинения одной из девушек в адрес нашего многолетнего и уважаемого тренера, несомненно, стали большим сюрпризом. Когда эта новость дошла до него, он сразу же пришел поговорить с нами об этом. Он был так шокирован и удивлен, что даже не мог подобрать слов. Они были в отношениях семь лет, и отношения основывались на взаимопонимании и соглашении и продолжались еще несколько лет после того, как девушка достигла совершеннолетия. Так что мы, мягко говоря, шокированы подозрениями, которые она высказала 13 лет спустя», – сказала исполнительный директор «Нымме Калью» Эхте Эаметс.

Эстонские медиа полагают, что Миа Белле Трисна – на самом деле 27-летняя полузащитница Тийна Трутси, сыгравшая 20 матчей за сборную Эстонии.

Клуб «Нымме Калью» играет в эстонской Премиум-лиге.

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