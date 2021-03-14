Робиньо построил идеальный маршрут из нищеты трущоб к богатству. Малыш царапал полусдутым мячом раскаленный асфальт улиц, угодил в футзальную команду, попался на глаза «Сантосу» и девять лет шел через все молодежки к основе родного клуба. За три сезона в главной команде Робиньо отрастил жирный ценник, укомплектовал запросами собственный райдер и ворвался в «Реал» перспективной звездой. Он единственный из всех ровесников бедного района Сан-Висенте преуспел в футболе. Если у малышей из бразильских трущоб есть образец для подражания – это Робиньо. Но вместе с тем Король дриблинга – идеальный пример того, как жить не стоит.

Личная жизнь Робиньо – полный набор клише о латиноамериканских игроках. Папа – нищий продавец, по щелчку обернувшийся деловым агентом сына. Мама – сотрудница кейтеринга, которая превратилась в богатейшую домохозяйку. В 2004-м ее даже похитили прямо с барбекю-вечеринки. С пушкой у виска женщину запихали в багажник машины и прятали несколько дней, но отпустили за выкуп в 100 тысяч евро.

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Свою любовь Робиньо тоже встретил еще в бедноте детства, как многие другие латинские звезды, вроде Месси или Марадоны. С будущей женой Вивиан Гульельминетти он познакомился в 13 лет и женился на ней после 12 лет отношений. Но в отличие от семейного парня Лео, Робиньо пошел по другому пути, тоже составленному из клише: бразильский футболист будто обязан погрязнуть в секс-скандалах и вписаться в парочку оргий.

Пока Робиньо играл в Бразилии, его страсть к тусовкам скрывалась в тени. Но после перехода в «Реал» весь мир узнал о том, как отдыхает очередной наследник Пеле. Спортивный директор «Мадрида» жаловался , что Робиньо объединился с Роналдо и Роберто Карлосом в пати-банду и регулярно приезжал на тренировки с сильнейшим похмельем, а когда плющило особенно сильно, не показывался вовсе. В «Реале» такое поведение терпели, потому что во время матчей молодой вингер разносил соперников.

Последней каплей стала вечеринка с Роналдиньо в октябре 2007-го. За месяц до этого тусовщики заплатили штрафы клубам за совместный кутеж в Барселоне, но теперь масштаб истории перевалил разумные пределы.

Бразилия разнесла Эквадор (5:0), и сразу после матча Роналдиньо и Робиньо ждал рейс в Испанию. Но вместо боинга нападающие атаковали элитный ночной клуб Catwalk в Рио и веселились там до пяти утра. В утренних газетах писали: футболисты сборной отдыхали в заведении, хозяина которого поймали на торговле наркотиками, они лапали стриптизерш и напивались. Пропущенный рейс Робиньо объяснил просто: думал, что игра против «Эспаньола» будет в воскресенье, а не субботу. Бернд Шустер поседел от ярости, впаял бразильцу штраф и отстранил от матча. «Прошу прощения за опоздание. Но я не извиняюсь за вечеринку. В Бразилии – это обычное дело после побед, а в тот вечер мы выиграли 5:0», – отмахнулся Робиньо.

Робиньо и Роналдиньо Фото: Getty Images

Хуже всех было подруге Робиньо Вивиан Гульельминетти. Девушка прочитала чудовищное интервью вышибалы клуба Catwalk. За всю вечеринку футболисты вышли на улицу лишь однажды: с просьбой к охраннику сгонять в магазин и купить коробку из 40 презервативов. В это же время Вивиан ждала первого сына Робсона. Робиньо, конечно, все отрицал, но дальнейшие скандалы с его участием обесценивают клятвы.

Праздник с Роналдиньо оказался для Робиньо последним в «Реале» – в 2008-м бразильца продали в «Манчестер Сити» за 40 миллионов евро. Король дриблинга с зарплатой в 160 тысяч евро в неделю стал самым дорогим игроком Англии. В Манчестере он продолжил жечь и изменять девушке.

В январе 2009-го в полицию Лидса обратилась 18-летняя студентка. Она заявила о групповом изнасиловании в популярном ночном клубе Лидса Space, где часто отдыхают футболисты. «Мы подтверждаем, что арестовали мужчину в связи с серьезным сексуальным преступлением. Он выпущен под залог до дальнейшего расследования», – рассказывали в полиции, но имя преступника не называли.

Чуть позже представители игрока раскололись : «Робиньо сдал образцы ДНК, отрицает любые обвинения и рад помочь полиции». По их версии, бразилец прибыл в Space, но вышибалы его не узнали и отправили переодеваться – футболист приехал в трико. Робиньо вернулся в заведение с агентом и двумя одноклубниками, и менеджер выделил для них вип-зону. После полуночи компания уехала, а футболист оставил 400 фунтов на чай.

После допроса Робиньо запрыгнул в самолет и улетел в Бразилию без разрешения «Манчестер Сити». Как оказалось, чтобы сделать предложение Вивиан, которая поставила ультиматум – либо тусовки, либо свадьба. Чтобы вернуть бразильца обратно в Англию, «Сити» высылал за ним чартер.

В итоге дело замяли: не известны ни имя жертвы, ни результат разбирательства. С Робиньо просто сняли обвинения, а его пресс-секретарь выдал стандартный релиз : «Робиньо – трудолюбивый семьянин, который чрезвычайно увлечен футболом. Он настаивал на своей невиновности на протяжении всего допроса, и я рад, что никаких дальнейших действий не предпринято».

22 января 2013-го Робиньо, его жена Вивиан и четверо друзей пришли в бразильский ресторан в Милане. Их столик обслуживала 23-летняя официантка из Албании. Когда компания нагулялась, Робиньо отвез жену домой – их второму сыну было меньше года, – и вернулся к приятелям. Впятером они отвезли официантку в клуб Sio Cafe, напоили и изнасиловали в гримерке одного из артистов. Как только разгорелся скандал, Робиньо разорвал контракт с «Миланом» и улетел в Бразилию. С тех пор он не появлялся в Европе, как и его подельники.

Робиньо с сыновьями Фото: Getty Images

23 ноября 2017-го миланский суд признал трудолюбивого семьянина Робиньо одним из пятерых виновных в групповом изнасиловании албанской официантки. Бразилец получил девять лет реального срока, но из Бразилии нет экстрадиции. К этому моменту Вивиан родила ему уже третьего ребенка – дочь.

Робиньо не участвовал ни в одном заседании до апелляции в марте 2021-го. На ней вскрылись чудовищные подробности преступления после публикации телефонных переговоров насильников. В них Робиньо проговорился , что занимался с девушкой оральным сексом по ее согласию. «Я позвонил [имя друга], и он спросил меня: кто-то кончил в нее, она забеременела? Я сказал, что не знаю, потому что ни я, ни он не спали с ней, его член не стоял. Проблема в том, что девушка говорит, что вы взяли ее силой».

«Вначале я занималась оральным сексом с [имя друга], а Робиньо воспользовался мной другим способом. Затем они поменялись, а дальше я ничего не помню. Меня окружили мужчины, я не понимала, что происходит», – рассказала потерпевшая.

«Я не занимался с ней сексом. Она прикасалась ко мне, и я прикасался к ней, потому что она хотела, и я хотел, но я никогда не занимался с ней сексом. Послушайте, я сожалею, что обманул жену. Вот о чем я жалею», – сказал Робиньо. Когда-то он так же отвечал на претензии после тусовки с Роналдиньо – извинялся, не извиняясь. Суд отклонил его апелляцию и оставил девять лет тюрьмы для Робиньо в силе.

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