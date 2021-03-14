Как проявили себя русские игроки в Европе на этой неделе? Парни, играющие в чемпионатах топ-5 ничем особенным не порадовали. А вот парочка российских вратарей из лиг попроще зажгла.

Головин против лидера Лиги 1

Александр вышел в старте «Монако» на матч против «Лилля». Нико Ковач дал российскому полузащитнику отдых в кубковой игре с «Ниццей» 8 марта, чтобы Головин как следует подготовился и разнес лидера Лиги 1. Но планам хорватского коуча не суждено было сбыться – Саша провел невзрачный матч. Головин ни разу не пробил по воротам, отдал всего 3 паса под удар и выдал не самый примечательный процент точных передач – 80%, третий с конца показатель среди всех игроков «Монако». Неудивительно, что Александр не довел матч до конца – Ковач заменил его на 68-й минуте. Матч закончился нулевой ничьей.

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Миранчук и Кокорин не сыграли

27-й тур Серии А прошел без непосредственного участия русских игроков. Алексей Миранчук остался на скамейке в домашней игре «Аталанты» против «Специи»: команда Гасперини размялась перед поездкой в Мадрид на ответку с «Реалом» и буднично победила (3:1). Дублем отметился экс-игрок «Спартака» Марио Пашалич.

Александр Кокорин по-прежнему травмирован, но «Фиорентина» собралась и разгромила «Беневенто» – 4:1. За себя и за Сашку.

Александр Кокорин, «Фиорентина» Фото: Getty Images

Лодыгин выдал очередной сухарь, Крицюк тоже тащит

Роскошная сухая серия Лодыгина в чемпионате Греции продолжается! Юрий отыграл на ноль четвертый матч подряд. Его «Яннина» на выезде обыграла «Астерас», который идет выше в таблице. Впрочем, сильно напрячь Лодыгина этой командочке не удалось – всего два удара в створ, с которыми экс-голкипер «Зенита» справился без труда.

Обошелся без пропущенных мячей и вратарь «Белененсеш» Станислав Крицюк. Он отразил 4 удара в матче с «Фаренсе» и помог команде увезти непростую гостевую победу.

А еще:

В прошлом туре русский форвард нигерийского происхождения Герман Онугха открыл счет голам в чемпионате Дании, где он выступает за «Вайле». Однако повторения голевых подвигов не случилось – Онугха снова вышел лишь на замену, правда на этот раз ему дали ровно на 5 минут больше игрового времени. Жаль, голов форварду это не прибавило. Итог – поражение в матче с «Ольборгом» 0:2.

Денис Черышев снова остался вне заявки «Валенсии» – восстановление от травмы продолжается, поэтому за проигрышем в валенсийском дерби с «Леванте» полузащитник сборной России смотрел по ТВ.

Федор Кудряшов отыграл 61 минуту в матче против «Аланьяспора» – за это время его «Антальяспор» пропустил два мяча. И потом еще столько же после замены российского защитника.

УТА Евгения Шлякова проиграла дома «Стяуа» – 0:1. Защитник провел на поле все 90 минут.

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