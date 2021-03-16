Опубликовано 16/03/2021 в 06:31 GMT | Обновлено 16/03/2021 в 06:32 GMT

Бывший защитник «Ювентуса» и «Арсенала» Штефан Лихтштайнер осваивает новую профессию после завершения карьеры футболиста. Швейцарский игрок устроился на стажировку часовщиком.

«Мне очень нравится эта работа, вообще часы всегда привлекали меня. После футбольной карьеры я хотел погрузиться в этот мир. Я хотел бы знать, как работают часы, как их разобрать и собрать обратно. Надеюсь узнать много полезной информации из этой области. В Швейцарии очень высокий уровень. Защита – это искусство, как и часы. Обычный болельщик не осознает, насколько важны тактические тонкости на футбольном поле. Часто достаточно повернуть небольшой винт, чтобы получить большой эффект. Это касается и футбола, и часов, – приводит слова Лихтштайнера 20 Minuten

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37-летний футболист нашел работу в магазине «Морис де Мориак» в Цюрихе. Владельцы компании Леонард и Массимо Дрейфус заявили, что Лихтштайнер стал их первым стажером.

«Мы нацелены на долгосрочное партнерство и будем двигаться вперед шаг за шагом», – ответил генеральный директор Массимо Дрейфус, на вопрос, будет Лихтштайнер инвестировать в компанию.

«У нас было много заявок, но Штефан был полон энтузиазма», – приводит слова арт-директора Леонарда Дрейфуса Daily Mail

Штефан Лихтштайнер завершил карьеру в 2020 году, последним его клубом был «Аугсбург».

В составе «Ювентуса» швейцарец семь раз выигрывал чемпионат Италии и дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

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