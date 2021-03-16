Полузащитник юношеской команды «Чертаново» Никита Салтыков не поехал в сборную России после драки с игроком «Локомотива» Максимом Шнапцевым. Руководство «железнодорожников» не отпустило Салтыкова в национальную команду, таким образом наказав игрока.

Еще до инцидента Салтыков получил вызов в юношескую сборную России U-17. Теперь игрок не будет выступать за сборную и «Чертаново» как минимум до вынесения решения КДК. Заседание комитета по этому делу пройдет 18 марта, сообщает «РБ Спорт».

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