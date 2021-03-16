Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн прыгнул в море с вертолета. Экс-игрок принимает участие в итальянской версии реалити-шоу I'm a celeb – «Остаться в живых» с участием знаменитостей.

Съемки проходят в Гондурасе, а в случае победы Гаскойн пообещал перевести денежный приз (100 тысяч евро) в благотворительный фонд имени своего племянника, который умер от передозировки в 22 года. Фонд помогает людям, страдающим от психических болезней.

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На счету Гаскойна 57 матчей в составе сборной Англии, в которых он забил 10 мячей.

На клубом уровне он выступал за «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Лацио», «Рейнджерс» и другие клубы.

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