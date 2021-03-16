Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции. 39-летний форвард приедет в расположение команды впервые с 2016 года. Ибра попал в расширенный состав команды Яна Андерссона на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022.
«Возвращение бога», – написал Ибрагимович в твиттере, отметив шведскую федерацию футбола. Ранее сообщалось, что главный тренер думает о возвращении Златана, и в январе состоялась их личная беседа.
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  • В отборочном этапе ЧМ-2022 шведы сыграют 25 марта с Грузией, 28 марта с Косово. 31 марта состоится товарищеский матч Швеции с Эстонией.
  • Ибрагимович играл в составе национальной команды Швеции с 2001 по 2016 год.
  • Он провел за сборную 116 матчей и забил 62 мяча – рекордный результат.
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