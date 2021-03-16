Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции. 39-летний форвард приедет в расположение команды впервые с 2016 года. Ибра попал в расширенный состав команды Яна Андерссона на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022.
«Возвращение бога», – написал Ибрагимович в твиттере, отметив шведскую федерацию футбола. Ранее сообщалось, что главный тренер думает о возвращении Златана, и в январе состоялась их личная беседа.
Чемпионат России
Хабиб у «КраСавы»: страх Роналду, войс Златана и «Спартак»
- В отборочном этапе ЧМ-2022 шведы сыграют 25 марта с Грузией, 28 марта с Косово. 31 марта состоится товарищеский матч Швеции с Эстонией.
- Ибрагимович играл в составе национальной команды Швеции с 2001 по 2016 год.
- Он провел за сборную 116 матчей и забил 62 мяча – рекордный результат.
Чемпионат Италии
«Рассмешим народ». Златан и Михайлович споют дуэтом
Баскетбол
Ибрагимович посоветовал Леброну не лезть в политику