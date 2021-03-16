Опубликовано 16/03/2021 в 15:47 GMT | Обновлено 16/03/2021 в 15:48 GMT

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон поделился мнением о возвращении Златана Ибрагимовича в национальную команду. Нападающий «Милана» попал в расширенный состав сборной.

«В первую очередь, он очень хороший футболист, лучший в Швеции. Конечно, очень забавно, что он хочет вернуться. Помимо того, что он может показать на поле, он обладает невероятным опытом и может поделиться им с другими игроками в команде», – приводит слова Андерссона сайт Шведского футбольного союза.

В отборочном этапе ЧМ-2022 шведы сыграют 25 марта с Грузией, 28 марта с Косово. 31 марта состоится товарищеский матч Швеции с Эстонией.

Ибрагимович играл в составе национальной команды Швеции с 2001 по 2016 год.

Он провел за сборную 116 матчей и забил 62 мяча – рекордный результат.

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