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Сезон подходит к пику, матчи становятся все интереснее, и на этой неделе нас ждут как минимум пять жесточайших заруб, на которые стоит обратить внимание. В четвертьфинале Кубка Англии «Манчестеры» сыграют с крепкими соперниками: «Сити» – с «Эвертоном», а «Юнайтед» – с «Лестером». «Атлетико» держит дистанцию от «Барсы» и «Реала», а чтобы это продолжалось, надо рвать «Алавес». «Рома» и «Наполи» зарубятся в исторически принципиальном матче, а «Лион» на равных побьется с «ПСЖ».

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«Сити» уступил «МЮ», но после этого в механизме Гвардиолы ничего не нарушилось: испанец просто перезавел его и все пошло как прежде. 0:2 от «Юнайтед» – первая потеря очков с декабря 2020-го, о спаде не может быть и речи.

Эвертон - Манчестер Сити Фото: Getty Images

«Эвертон» в этом сезоне очень нестабилен. В АПЛ у мерсисадйцев четыре поражения в последних семи играх, а в 1/8 финала Кубка Англии команда Анчелотти устроила жестокую перестрелку с «Тоттенхэмом» и прошла дальше во многом благодаря везению. Для несгибаемого «Сити» «Эвертон» вряд ли станет серьезной угрозой.

«МЮ» тяжело даются победы. 1:0 с «Вест Хэмом», вымученные ничьи с «Кристал Пэлас» и «Челси» – игра с «Сити» здесь скорее приятное исключение. После зарубы с «Миланом» манкунианцам будет непросто подойти к игре со свежим «Лестером» в идеальных кондициях.

Команду Роджерса уже не волнует никакая Лига Европы, в АПЛ у «Лестера» все налаживается, и хлопнуть «МЮ» – не такая невыполнимая задача. Кубок Англии как трофей важен для всех клубов, но «МЮ» намного интереснее побороться в ЛЕ, а у «Лестера» цели на остаток сезона более прозаичные – остаться в топ-4 таблицы чемпионата. Поэтому такой ранний вылет «МЮ» более чем вероятен.

Мадридский клуб вряд ли испытает серьезные проблемы в матче с «Алавесом». «Атлетико» должен уверенно разносить одного из главных неудачников сезона, если хочет сохранить первое место. Команда Симеоне и так позволила себе оступиться в играх с «Хетафе» и «Леванте» – даже ничья с «Алавесом» будет неприятным результатом.

В пользу лидера чемпионата Испании говорит и статистика: в последний раз «Алавес» брал очки у «Атлетико» в Мадриде летом 2016-го (1:1). Проигрывали мадридцы так давно, что Жоау Феликсу тогда было лишь четыре года. Другими словами, «Атлетико» обязан побеждать, причем делать это крупно.

Команды соседствуют в турнирной таблице Серии А: неаполитанцы идут пятыми, римляне – шестыми. Им есть, что делить – у обеих еще есть шанс обойти «Аталанту» и ворваться в зону Лиги чемпионов. В последних матчах лучше выглядит «Наполи», который взял три матча из четырех. «Рома» же докатилась до того, что проиграла «Парме».

«Рома» – «Наполи» Фото: Getty Images

Виной, возможно, еврокубки, но вылетевший из ЛЕ «Наполи» теперь приоритетнее. Римляне снова будут вымотанными «Шахтером», а у команды Гаттузо будет целая неделя отдыха в сравнении с тремя днями у «Ромы». Нельзя сказать, что «Наполи» – сама стабильность, но вряд ли партенопейцы проиграют.

Давно эти команды не играли на равных в чемпионате Франции. «Лиону» и «ПСЖ» необходимо побеждать: внизу поджимает «Монако», на первой строчке пытается удрать «Лилль». Парижане вынесли «Барсу» и могут спать спокойно, четвертьфинал ЛЧ будет нескоро. «Лион» еврокубками не обременен, а потому может фокусироваться на внутренних турнирах.

В последней встрече «Париж» стыдно уступил «Ренну» и совсем все запутал. Победитель встречи «Лиона» и «ПСЖ» супернепредсказуем, но эти команды – самые забивные в Лиге 1. Значит, голов здесь будет много.

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