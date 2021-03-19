Бывший полузащитник «Ромы» Даниэле де Росси вошел в тренерский штаб сборной Италии. Легенда римлян станет одним из ассистентов Роберто Манчини.
«Бывший полузащитник становится частью тренерского штаба национальной команды во главе с Роберто Манчини и присоединится к Чикко Эвани, Аттилио Ломбардо, Джулио Нучиари и Фаусто Сальсано, чтобы начать новое приключение после долгой и успешной карьеры футболиста», – сообщается на официальном сайте федерации футбола Италии.
- Даниэле Де России завершил карьеру в 2020 году, последним его клубом была «Бока Хуниорс».
- Де Росси – чемпион мира 2006 года и серебряный призер Евро-2012.
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