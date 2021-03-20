Главное лицо грайма Skepta завершил музыкальную карьеру. Рэпер вполне может уйти в спорт – он не затеряется в спортивном маркетинге, учитывая огромный успех Джозефа Аденуга в продвижении формы сборной Нигерии на ЧМ-2018. Это не единственная интересная ситуация от Skepta, связанная со спортом.

Читал рэп с Рио Фердинандом

Легенда «МЮ» и британский граймер пофристайлили в 2014-м на 30-летии общего друга, защитника Кирана Ричардсона. Рио в тот момент выступал уже в «Куинс Парк Рейнджерс», причем не очень удачно: после поражения от «Ливерпуля» он остался на скамейке в следующей игре. Зачитать со звездой грайма – отличный способ немного отвлечься, перевести дух и дальше спасать «КПР» от вылета из АПЛ. Фердинанд давно был большим фанатом рэпера. Еще в 2011-м он писал в твиттере: «Доброе утро от Skepta в моих наушниках! Я был бы неудержим, если бы мне разрешили играть в футбол с включенным iPod!»

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Его треки звучали в 6 спортивных симуляторах

Песни Skepta звучали в шести спортивных симуляторах. Помимо нескольких версий суперпопулярных FIFA и NBA, это игра про Тони Хоука и Need for Speed Payback. При этом главный бэнгер британского граймера – Shutdown с альбома Konnichiwa – удостоился только скейтерской и баскетбольной игры, но не заинтересовал разрабов FIFA.

Зафорсил форму сборной Нигерии на ЧМ-2018

Помните, как во время чемпионата мира в России весь мир фанател от зигзагообразной футболки сборной Нигерии? Skepta – этнический представитель этой страны – стал одним из первых, кто показал, насколько эта форма крута. Джозеф сотрудничает с Nike, которая экипирует нигерийскую сборную. До старта продаж он запостил пару фото в инстаграм и появился в футболке на людях. Этого хватило, чтобы все раскупили за пару часов. В рекламной кампании также поучаствовали и другие артисты из Нигерии: Wizkid, Tinie Tempah и Big Smoke – но их влияние на фоне авторитета Skepta осталось незамеченным.

Родился в Лондоне, но смотрит не АПЛ, а MLS

Почти все грайм-артисты поддерживают один из британских клубов. Stormzy и Headie One – за «МЮ», Big Zuu – за «Ливерпуль», Wiley – за «Тоттенхэм». Skepta родился в Северном Лондоне и тоже должен был поддерживать «шпор», но остался нейтрален к клубу. При этом ему постоянно приписывают любовь к «ТТХ», а фанаты «Арсенала» пытались троллить исполнителя – они приходили к нему на концерты и распевали клубные чанты.

Намного интереснее для Джозефа MLS– там он следит за Брэдли Райт-Филлипсом – сводным братом экс-игрока «Сити» и «Челси» Шона Райт-Филлипса и сыном легенды «Арсенала» Иана Райта. Skepta время от времени посещает матчи американского соккера и даже покупает мерч. Райт-Филлипс – не только друг Skepta, он еще и его коллега. Брэдли и сам читает рэп, у него даже был баттл с игроком «Эвертона» Янником Боласи.

«Я знаю Скепа через моего хорошего друга, с которым вырос много лет назад. Через людей, которых я знал по грайм-сцене, когда она была еще сырой. Боласи – мой братан, когда мы играли в «Плимуте», то с ним и еще одним парнем бездельничали и вместе писали тексты песен», – рассказывал Райт-Филлипс.

Любит футбольные панчи

Skepta – один из лучших по части футбольных отсылок в песнях. Хотя Джозеф работает по большей части на американскую аудиторию, которая знает лишь Дэвида Бэкхема, это его не останавливает. «Мои парни едины, как Гиггз, я никогда не оставлю своих молодых канониров, как Тьерри», – сообщает Skepta в песне English Breakfast. «Все в машине знают, что меня не остановить, потому что эти полицейские любят стрелять, как и Луис Суарес», – вспоминает рэпер прозвище уругвайца El Pistolero. Skepta не сорит футбольными панчами, зато проходных среди них нет.

Под его трек флексил Конор

Трек Shutdown стал настоящим хитом для не мейнстримного грайма. Сингл вышел в 2015-м, стал третьим в Британии и до сих пор не дотянул по просмотрам до первой пятерки на канале Моргенштерна. Зато трек стал билетом Skepta в музыкальную элиту – он стал не просто одним из граймеров, а олицетворением жанра.

Едва ли Конор лично составлял победный плейлист после боя с Эдди Альваресом на UFC 205, но в движениях ирландца читается, что он проникся музыкой Skepta!

Дружит с соперником Усика, посвятил боксу обложку альбома

На втором месте после футбола у британцев, вероятно, бокс. Если вторая прима грайма (и клон Лукаку) Stromzy тусуется с Энтони Джошуа, то Skepta общается с бывшим соперником Александра Усика Дереком Чисорой. Британский боксер считает граймера любимым артистом и называет своим другом – они общаются еще с тех давних пор, когда в инстагаме было популярно украшать фотографии рамочками.

Skepta так любит бокс, что посвятил этому виду спорта обложку одного из своих альбомов. На Microphone Champion артист сам предстал в образе боксера.

Его кроссы носит Мбаппе

Рэпер и Nike представили уже три коллаборации. На момент чемпионата мира-2018 актуальной была модель Nike Air Max BW/97 – Мбаппе выложил фото в этих кроссах. Это заметили фанаты Skepta и затегали его в соцсетях. В итоге рэпер и футболист обменялись взаимными словами симпатии. Примечательно, что для Мбаппе кроссовки не были на один раз: позже он был замечен в них же на встрече с Майком Тайсоном. Skepta в знак взаимного респекта вышел в свет в майке «ПСЖ» и подарил французу новую пару Air Max Deluxe.

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