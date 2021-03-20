Чемпионат России ушел на паузу, поэтому придется довольствоваться турнирами послабее. Несмотря на это, в субботу и воскресенье пройдут заманчивые матчи.
«Сельта» – «Реал» (20 марта, 18-30)
ЧМ. Квалификация. Европа
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Федор Смолов теперь забивает тульскому «Арсеналу», значит, Тибо Куртуа может расслабиться. Но этого нельзя делать нападению «Реала», потому что в Виго будет душно.
Во-первых, лишь в двух матчах из последних шести «Мадрид» забил больше одного мяча. Например, «Вальядолиду», «Реал Сосьедад» и «Аталанте» (75 минут в большинстве) команда Зинедина Зидана вкрутила лишь по голу.
Во-вторых, «Сельта» сейчас крайне кусачая. Парни из Виго в восьми последних матчах уступили лишь раз, обломав «Атлетико» и «Атлетик». Короче, хозяева вцепятся в мадридцев, у которых вдруг возникли небольшие проблемы в атаке.
Карим Бензема и Винисиус, «Реал»
Фото: Getty Images
«Вест Хэм» – «Арсенал» (21 марта, 18-00)
Ставка: Мойес не проиграет за 1,58
«Арсенал» по-прежнему штормит: команда Микеля Артеты регулярно чередует успехи с поражениями и последний раз побеждала в АПЛ дважды подряд лишь в январе.
«Вест Хэм» не тот соперник, который поможет соседям подправить статистику – победа вновь подбросит команду Дэвида Мойеса в зону Лиги чемпионов. В восьми последних матчах «молотки» проиграли лишь трижды, но все это были рубки с монстрами из Манчестера. С другими «Вест Хэм» разбирается. И явно упрется против «Арсенала», который на неделе потратил силы на Лигу Европы.
«Астон Вилла» – «Тоттенхэм» (21 марта, 22-30)
Ставка: «шпоры» победят за 2,42
«Тоттенхэм» загнан в угол и находится на грани грандиозных перестановок. Команда упала на восьмое место, покинула Кубок Англии и максимально позорно вылетела из Лиги Европы от «Загреба». Неудивительно, что медиа уже расчехлили инсайды про увольнение Жозе Моуринью.
Но еще есть новости, что команда практически в полном составе поддерживает Особенного, а значит будет биться за коуча. Сезон еще можно спасти, если заскочить в топ-4, до которого шесть очков (+ у «шпор» есть матч в запасе).
Сейчас отличный шанс разобраться с «Виллой»: бирмингемцы потеряли магию и в последних шести матчах победили лишь раз. Раненый «Тоттенхэм» обязан исправляться победой.
Жозе Моуринью, «Тоттенхэм»
Фото: Getty Images
«Рома» – «Наполи» (21 марта, 22-45)
Ставка: победа «волков» за 2,58
Во-первых, ничьи тут точно не будет: «Рома» и «Наполи» настолько жестко рубятся, что в последних 10 очных матчах поделили очки лишь раз.
Во-вторых, римляне устрашающе играют дома: в этом сезоне проиграли лишь раз («Милану»). Даже ничьих было мало – всего три, две из которых – с могучими «Ювентусом» и «Интером».
Да, «Наполи» тоже в крутой форме (четыре победы в пяти последних матчах), но если сложить предыдущие факторы, то привлекательнее выглядит вин «Ромы».
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