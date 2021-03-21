Выступающие в Европе русские футболисты ударно провели уикенд перед паузой на матчи сборных.

Головин вышел в лидеры «Монако» по голевым передачам

Пока РФС воевал с «Монако» за возможность привезти Головина в Сочи на матч сборной России против Словении в рамках отбора к ЧМ-2022, Александр поучаствовал в разгроме «Сент-Этьена» в 30-м туре Лиги 1. Монегаски победили со счетом 4:0, на счету российского полузащитника – голевой пас во втором тайме. На 55-й минуте он ассистировал Орельену Тчуамени, прошив штрафную диагональным пасом назад.

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После этого на счету Головина стало 7 ассистов за «Монако» в 14 играх Лиги 1 – это лучший результат в клубе. Да, у Кевина Фолланда тоже 7 голевых пасов, но он провел ровно в два раза больше матчей – 28. Также Головин замыкает топ-5 ассистентов чемпионата Франции – впереди него лишь Делор («Монпелье», 8 ассистов), Ди Мария («ПСЖ», 8), Бамба («Лилль», 9) и Депай («Лион», 9).

Миранчук вышел в старте «Аталанты» впервые с 31 января

Алексей помог бергамаскам обыграть в гостях «Верону» со счетом 2:0. Эта победа стала для «Аталанты» шестой в последних семи матчах Серии А. Миранчук провел на поле 64 минуты, но оба мяча были забиты без участия русского полузащитника. Из позитивного – Алексей показал лучший результат по числу отборов наряду с Кристианом Ромеро. В атаке чуть похуже: всего один удар, один пас под удар и один точный кросс.

Юрий Лодыгин отжигает в Греции

Экс-вратарь «Зенита» перешел в греческий ПАС в январе этого года и буквально перезагрузил карьеру. В последнем туре чемпионата Греции ПАС обыграл «Атромитос» с минимальным счетом 1:0, а сухая серия Лодыгина выросла до пяти матчей подряд! За это время его команда одержала четыре победы и один раз сыграла вничью со счетом 0:0. Ждем возвращения в сборную России?

Крицюк подставил «Белененсеш»

А вот дела другого русского голкипера в Европе в этом туре сложились похуже. Станислав вышел в старте «Белененсеша» в гостевой игре против «Риу Аве» и схватил удаление уже на третьей минуте. Форвард «Риу Аве» убежал один на один с голкипером «Белененсеша», Крицюк выбежал из штрафной и попытался выбить мяч, но вместо этого врезал оппоненту по ногам. Судья без колебаний удалил российского голкипера прямой красной карточкой. В меньшинстве «Белененсеш» героически отстоял ничью – 0:0. Кстати, это уже вторая красная карточка Крицюка в составе «Белененсеша» – первая случилась в декабре 2020 года.

Александр Кокорин и Денис Черышев снова пролетели мимо заявок «Фиорентины» и «Валенсии» – россияне продолжают восстановление после травм. Сообщалось, что Кокорин, которому на днях исполнилось 30 лет, может пропустить еще до трех матчей Серии А из-за обострившейся травмы, но «Фиорентина» не подтвердила эту информацию.

Федор Кудряшов отыграл 90 минут за «Антальяспор» и помог команде добиться второй подряд победы в чемпионате Турции – дома обыгран «Эрзурум» со счетом 3:1. Российский защитник результативными действиями не отметился.

Форвард Александр Жиров из «Зандхаузена» перед поездкой в сборную провел невыразительный матч против «Эрцгебирге» во второй Бундеслиге: 90 минут, ноль голов и грустные 0:2 на табло.

Еще печальнее сложился игровой день в чемпионате Дании для русского форварда нигерийского происхождения Германа Онугхи: его «Вайле» без шансов влетел «Мидтьюлланду» – 0:5. Онугха вышел на замену на 74-й минуте и спасти положение хотя бы голом престижа оказался не в состоянии.

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