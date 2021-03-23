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Чехия U-21 – Италия U-21
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В отборе к Евро Чехия опередила Хорватию, Шотландию и Грецию, но что поразило больше всего, так это статистика – чехи пропустили за 10 матчей всего 4 мяча и забили 20. Италия тоже строго играла в обороне – 5 пропущенных и 27 забитых.
И все же разница в уровне команд есть: что сказать, если за итальянцев на турнире выступят Патрик Кутроне и восходящая звезда Сандро Тонали. Такие ребята сделают результат, хотя он вряд ли будет слишком большим в пользу номинальных гостей.
Бельгия – Уэльс
Прогноз: Уэльс не проиграет за 3,69
Кевин де Брёйне, Бельгия
Фото: Getty Images
Многие будут в шоке, но мощнейшая сборная Бельгии в последний раз победила Уэльс на ЧМ-2012. С тех пор команды провели еще четыре матча, и валлийцы не проиграли ни разу. Более того, они вышли победителями из последних двух встреч.
Конечно, в ближайшем матче Бельгия снова фаворит с огромным перевесом, в заявке ждут своего шанса Лукаку, Мертенс, Де Брёйне и другие топы. Но на стороне Уэльса командный дух (минимум звезд, игра строится на коллективной мощи), за сборную всегда с желанием выступает Бэйл, который в последнее время прибавил. Ну а у Бельгии не будет Азара – без него вскрыть соперника будет непросто.
Франция – Украина
Исход этого матча понятен – Франция выиграет, как сделала это пять месяцев назад в товарищеском матче (тогда были 7:1). Это будет первая игра отбора, «ле блюз» важно начать квалификацию с уверенной победы. Тем более дома.
Украинцы останутся очень довольны ничьей и просто довольны некрупным поражением, поэтому будут нацелены на это. У Франции не сыграет травмировавшийся в последнем матче с «Лионом» Мбаппе, поэтому выдержать натиск украинцам будет проще. Но все равно они проиграют мяча в два точно.
Россия U-21 – Исландия U-21
Александр Максименко, «Спартак»
Фото: Getty Images
У России к чемпионату Европы подобралась очень приличная команда, многие ребята здорово проявляют себя в клубах и стали лидерами больших коллективов. Кажется, даже если сборная не потянет в целом, то отдельные личности способны сделать результат.
Про Исландию нельзя сказать много. Команда играет нестабильно, а в отборе обыгрывала откровенных слабаков вроде Армении и Люксембурга. России точно по силам сломать противника и начать групповую стадию крупной победой.
Венгрия – Польша
Учитывая наличие в группе I Англии, Польша и Венгрия – соперники за вторую строчку. Но Роберт Левандовский и его ассистенты вряд ли согласятся с этим – полякам по силам составить «Трем львам» конкуренцию. Безусловно, терять очки в матчах с венграми или сборными еще слабее нельзя.
У гостей в предстоящем матче сыграют лучшие, а вот у Венгрии не будет лидера полузащиты и главной звезды Доминика Собослаи. Без него будет очень тяжело. Помните, как Доминик тащил команду в Лиге наций против России?
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