Бывший нападающий сборной Нидерландов Марко ван Бастен предложил отменить офсайд в футболе.

«Я до сих пор с большим любопытством отношусь к правилу офсайда, поскольку убежден, что это плохое правило. Как минимум, я бы хотел попробовать показать, что футбол без офсайдов возможен. Убежден, что футбол станет лучше без них.

Футбол – невероятная игра, но я считаю, что мы должны улучшать игру, делать ее зрелищнее, интереснее, захватывающей. Мы должны работать над этим.

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Если посмотреть на то, как обычно затягивается время, паузы на ауты и травмы... Люди не хотят это видеть, и мы должны это изменить. Людям нужно действие. Сейчас слишком много ситуаций, когда люди смотрят ни на что. Это плохо влияет на игру», – цитирует Ван Бастена Sky Sports

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