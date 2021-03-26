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Россия – Словения

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Александр Головин против Мальты Фото: Getty Images

Россия слегка стыдно выглядела в матче против Мальты, хотя и победила 3:1. Возможно, сказалась обычная для команды Черчесова недооценка карлика, плотнейшая оборона соперника и потерянные за время длительного перерыва игровые связи.

В ближайшем матче должно быть проще. Словения обыграла Хорватию, а значит настрой будет серьезнейший. Матч пройдет дома – с болельщиками будет интереснее и азартнее. Соперник точно не закроется так же сильно, как мальтийцы – надо ждать классических вскрывающих передач Головина и яростного Дзюбы впереди.

Беларусь – Эстония

Эстония неожиданно первой забила в ворота Чехии, но затем случился коллапс – в сетку Михела Аксалу влетели 6 мячей. Очевидно, у эстонцев есть огромные проблемы в обороне (из 20 матчей не пропустили только в трех), ими должна воспользоваться даже Беларусь.

Последний матч между командами завершился вничью, но до него беларусы обыгрывали соперника. Ждать победы стоит и в этот раз, пусть некрупной.

Норвегия – Турция

Норвегия во главе с гениальным Холанном забила всего три мяча крошечному Гибралтару (сам Эрлинг не отличился), а Турция разбила не кого-нибудь, а сами Нидерланды (4:2). Даже по матчам против России в Лиге наций было видно, что Сенол Гюнеш построил очень боевитую и крепкую команду.

Единственная надежда Норвегии в предстоящем матче – Холанн. Но если у парня не пойдет, то отлаженная до деталей Турция сожрет противника. И в это реально верится больше, чем в успех хозяев.

Албания – Англия

Сборная Англии Фото: Getty Images

Англичане провели замечательную тренировку перед более-менее непростыми матчами – разгромили дома Сан-Марино (5:0). Албанцы же с трудом обыграли кислую Андорру (1:0). Причем у команды Рея Эдоардо хоть и было преимущество, но не такое, какого ожидаешь против футбольного малыша: всего 4 удара в створ, 14 попыток, половина из которых с дистанции.

Англия без проблем должна набрать 3 очка, а единственный вопрос – сколько мячей проглотит Албания. Учитываю, что за «Трех львов», вероятно, сыграют Стерлинг с Кейном и даже Калверт-Льюин, разрыв в счете легко может достичь трех голов.

Румыния – Германия

Германия, как и Англия, не оставила сопернику шансов в матче первого тура. Только вместо Сан-Марино немцам противостояли упертые исландцы, но и те пропустили 3 мяча и ни разу не ответили. А вот Румыния чудом передавила Северную Македонию – забила два, пропустила два за минуту и дожала на 86-й.

Германия не встречалась с этим соперником уже 14 лет, но что-то подсказывает, что матч закончится для румын плачевно. Уходящий из сборной после Евро Йоахим Лёв наверняка поставит задачу набрать максимум очков перед евротурниром, чтобы передать команду будущему тренеру уже в статусе участника ЧМ.

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