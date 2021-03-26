Нападающий «Боруссии Дортмунд» Эрлинг Холанн и суперзвезда «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказали о самых сложных соперниках, с которыми они столкнулись в своей карьере.
20-летний норвежец признался, что труднее всего ему было противостоять защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку:
«Он очень хорош. Мощный, быстрый, он обладает всеми качествами. Он невероятный игрок», признался Холанн в интервью ESPN.
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Мбаппе же назвал самым сложным оппонентом в карьере не защитника – на одной из пресс-конференций сборной Франции Килиан ответил на этот вопрос максимально коротко: «Джанлуиджи Буффон».
- Эрлинг Холанн встречался с Ван Дейком на групповом этапе ЛЧ-2019/20 будучи игроком «Зальцбурга». Норвежец забил «Ливерпулю» на «Энфилде», но его команда уступила 3:4. В Австрии ливерпульцы выиграли со счетом 2:0.
- Мбаппе играл против легенды «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона в составе «Монако» в полуфинале Лиги чемпионов-2017. Первый матч во Франции «Ювентус» выиграл 2:0, а в ответном обыграл монегасков со счетом 2:1. Единственный мяч «Монако» забил Килиан Мбаппе.
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