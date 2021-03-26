Капитан женской сборной США Меган Рапино выступила перед Палатой представителей США по случаю дня равной оплаты труда и заявила, что она и ее партнеры по сборной достигли больших успехов, чем их коллеги-мужчины.

«Не существует никакого статуса, достижения или силы, которые бы защитили вас от тисков неравенства. Женская сборная США выиграла четыре чемпионата мира и четыре золотые медали Олимпиады. Мы заполняли стадионы, били рекорды просмотров и обеспечивали продажи футболок все это показатели популярности, по которым нас судят.

Тем не менее, несмотря на все это, нам по-прежнему платят меньше, чем нашим коллегам-мужчинам – за каждый трофей, каждую победу, каждую ничью, каждый матч. Меньше. И если это может случиться с нами, со мной, когда мы у всех на виду, то это может случиться и случается с каждым человеком, которого притесняют по половому признаку.

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Вы хотели, чтобы стадионы были заполнены? Мы их заполнили. Вам были нужны образцы для подражания для ваших детей, для ваших мальчиков и девочек, а также для ваших трансгендерных детей? У вас они появились.

Вы хотели, чтобы мы относились к нам с уважением? Вы хотели, чтобы мы выступали на международной арене и представляли Америку наилучшим образом? Мы сделали все это. И теперь нет ни одной причины, по которым нам недоплачивают, за исключением пола», – заявила Рапино.

Женская сборная США выиграла чемпионат мира 2019 года. После турнира спортсменки подали иск против американского футбола на основании гендерной дискриминации.

В мае 2020 года федеральный судья отклонил иск женской сборной США с требованием равной оплате труда против американского футбола.

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