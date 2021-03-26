Тьерри Анри объявил, что удалится из социальных сетей, пока платформы не отрегулируют инструменты для борьбы с расизмом и абьюзом в интернете. Соответствующее заявление Анри опубликовал в твиттере.

«Привет, ребята. С завтрашнего утра я покидаю социальные сети до тех пор, пока люди, находящиеся у власти, не будут регулировать свои платформы с той же энергией и жестокостью, с которой сейчас нарушаются авторские права.

Футбол Анри может стать главным тренером английского клуба 17/02/2021 В 20:07

Объем расизма, буллинга и связанных с этим психологических пыток по отношению к отдельным людям слишком токсичен, чтобы игнорировать их. Должна быть некоторая ответственность.

Слишком просто создать аккаунт, чтобы использовать его для беспричинного буллинга и преследования, оставаясь при этом анонимным. Пока это не изменится, я отключу свои учетные записи во всех соцсетях. Я надеюсь, что изменения произойдут в ближайшее время», – написал Анри.

Тьерри Анри давно и активно борется с расизмом. Например, в июле он стал одним из самых заметных участников акции Black Lives Matter.

У твиттера Тьерри Анри 2,3 миллиона подписчиков. В инстаграме на француза подписаны 2,7 миллиона человек, в фейсбуке – 10 миллионов.

Во время карьеры футболиста Анри выступал за «Арсенал», «Нью-Йорк Ред Буллс», «Барселону», «Ювентус» и «Монако». Как главный тренер француз работал в «Монако» и «Монреаль Импакт».

Чемпионат Испании Анри – о ходьбе Месси по полю: «Я тоже так делал» 10/11/2020 В 17:46