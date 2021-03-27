Бывший защитник «Милана» Каха Каладзе, сейчас занимающий пост мэра Тбилиси, госпитализирован из-за проблем с кровоснабжением мозга.
«Друзья, ко мне приходит много сообщений знакомых и совершенно незнакомых людей о том, где я и почему я не кажусь активным. Считаю себя обязанным дать вам информацию: вертебро-базилярный синдром и вестибулопатия, поэтому я на медицинских исследованиях в одной из поликлиник Тбилиси. Работаю дистанционно и продолжаю лечение. Я хотел, чтобы вы получили эту информацию от меня. До встречи!» – написал 43-летний Каладзе в фейсбуке.
- Диагнозы, которые озвучил экс-футболист, подразумевают нарушение функционирования головного мозга вследствие ослабления кровотока в артериях.
- Каладзе выступал за тбилисское и киевское «Динамо», «Милан» и «Дженоа». Защитник завершил карьеру в 2012 году.
- Осенью 2012-го Каха был избран в парламент Грузии, спустя пять лет он победил на выборах мэра Тбилиси.
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