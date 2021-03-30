Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо попросил прощения за прическу, которую сделал во время чемпионата мира 2002 года.

«Это ужасно! Я прошу прощения у всех матерей, которые видели, как их дети делают себе такую же. Я получил травму и не хотел общаться с бразильскими журналистами. Поэтому и сделал эту стрижку. Появился перед партнерами по команде и спросил: «Нравится?» Они ответили: «Нет, это ужасно! Отрежь это!» Но журналисты увидели мою прическу и забыли о травме», – цитирует 44-летнего Роналдо Sports Illustrated

К высказыванию Зубастика оказался кстати флешмоб от петербургского оргкомитета Евро-2021. В видеоролике футболисты сборной России примерили прически бывших звезд футбола, и образ Роналдо достался Александру Соболеву.

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«Я примерно таким и был, только без челки, лысым просто. Если выйдем в полуфинал чемпионата Европы, то сделаю такую прическу», – пообещал нападающий.

Бразилия выиграла ЧМ-2002.

Также Роналдо стал чемпионом мира в 1994 году.

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