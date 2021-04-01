Воспитанник «Локомотива» и сын легендарного защитника Ахрика Цвейбы Сандро рассказал, как мошенники наживались на известной фамилии его семьи.
– Вашей фамилией пользовались?
– От имени отца мошенники звонили Черчесову и другим футбольным людям: «Да, привет, это Ахрик. Мой сын попал в аварию. Пришли, пожалуйста, 150-200 тысяч рублей». И от моего имени в «Ислочь» игрокам писали: «Можешь занять денег?» Как-то прихожу на тренировку. Пацан один спрашивает: «Дошли деньги? Я же тебе вчера отправил». Показывает сообщение, а я этого не писал.
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– Сколько отправил?
– 100 долларов. Еще писали Дмитрию Черышеву. Отец потом сделал рассылку в Whats App, предупредил всех, что это мошенники, – рассказал Цвейба в интервью Анару Ибрагимову для Eurosport.ru.
- Сандро Цвейба в России выступал за «Динамо» СПб и «Факел», а также играл в Венгрии, Хорватии, Швеции, Казахстане и Беларуси.
- Защитник завершил карьеру в 27 лет из-за проблем с сердцем.
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