Экс-футболист португальского «Порту», миланского «Интера» и сборной Колумбии Фредди Гуарин задержан полицией колумбийского Медельина, будучи весь испачканный кровью.

Как передает «Р-Спорт» со сссылкой на El Pais, семья Гуарина вызвала полицию, сообщив, что 34-летний полузащитник напал на собственного отца, а также на других родственников.

Видео инцидента с задержанием Гуарина опубликовало в твиттере BluRadio Colombia. На нем видно, что футболист находится в неадекватном состоянии, раздет по пояс, а его джинсы все залиты кровью. Чья эта кровь, не уточняется.

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Гуарин выступал за «Порту» с 2008 по 2012 год и выигрывал Лигу Европы (2011) и два чемпионата Португалии.

За «Интер» колумбиец выступал в 2012-2016 годах.

В составе сборной Колумбии Фредди выступил на ЧМ-2014.

Этот сезон Гуарин проводит в «Мильонариосе». У него один гол в 7 матчах.

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