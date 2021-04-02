Опубликовано 02/04/2021 в 07:02 GMT | Обновлено 02/04/2021 в 07:02 GMT

Одно из быстрейших удалений в истории футбола состоялось в Бразилии в матче между «Ботафого» и «Трези», который проходил в рамках регионального чемпионата.

Кайо Уилкер из «Ботафого» сфолил на десятой секунде встречи, услышал свисток и оперативно увидел перед собой красную карточку.

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Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Трези».

«Ботафого» по итогам чемпионата Бразилии, который завершился в феврале, занял последнее место и вылетел в серию В.

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