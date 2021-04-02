Одно из быстрейших удалений в истории футбола состоялось в Бразилии в матче между «Ботафого» и «Трези», который проходил в рамках регионального чемпионата.
Кайо Уилкер из «Ботафого» сфолил на десятой секунде встречи, услышал свисток и оперативно увидел перед собой красную карточку.
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- Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Трези».
- «Ботафого» по итогам чемпионата Бразилии, который завершился в феврале, занял последнее место и вылетел в серию В.
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