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«Рубин» – «Сочи»

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«Рубин» после рестарта сезона обыграл «Спартак» и «Зенит», но в последнем матче уступил «Химкам». У «Сочи» все наоборот – неудачи в двух встречах и крупная победа над «Тамбовом» перед паузой на игры сборных.

Обе команды по-прежнему нестабильны и ищут свой футбол, хотя находятся в верхней части таблицы. Будет интересно понаблюдать за их матчем, учитывая, что все предыдущие были сыграны в упорнейшей борьбе. Так что в этот раз ничья очень даже реальна.

«Лейпциг» – «Бавария»

Роберт Левандовский, «Бавария» Фото: Getty Images

Эмоциональный вариант, от которого во многом зависит исход чемпионской гонки. «Лейпциг» и «Баварию» перед очным матчем разделяют четыре очка, возможная победа мюнхенцев окончательно разрушит интригу в турнире. А вот успех «Лейпцига» усилит интерес к чемпионату.

Победа «РБ» – почему это реально? Во-первых, «Лейпциг» лучше остальных противостоит «Баварии» в последние годы, между частыми ничьими проскакивают победы. Во-вторых, действующие чемпионы лишились очень многих лидеров: Левандовский, Боатенг, Дэвис, Коста, Толиссо – все мимо. Без них выстоять против команды Нагельсманна будет непросто.

«Арсенал» – «Ливерпуль»

Для фанатов «Ливерпуля» есть отличные новости – никто из игроков их команды не травмировался в матчах за сборные. Это значит, что за исключением уже давно выбывших Ван Дейка, Матипа, Гомеса и Хендерсона, все остальные топы будут готовы к игре с «Арсеналом».

«Канониров» лихорадит. Команда Артеты обыгрывает «Лестер» и «Тоттенхэм», а следом получает 3 мяча от «Виллы» (выпутались, сыграли 3:3) и проигрывает соперникам из нижней части таблицы. В этом плане «Ливерпуль» не пример, но все же у «красных» игра вроде как налаживается. Да, на будущей неделе у команды Клоппа важнейшая игра ЛЧ с «Реалом», но это не означает, что Юрген выпустит резерв. Сначала он даст парням потренироваться и растерзать сдувшийся клуб из Лондона, а затем натравит на мадридцев.

«Ростов» – «Спартак»

Куинси Промес, «Спартак» Фото: Getty Images

Помните, каким был «Спартак» до перерыва на матчи сборных? Команду с приходом Куинси Промеса будто подменили – 3 победы над крепкими «Краснодаром», «Динамо» и «Уралом», 13 забитых мячей. Красно-белые буквально сносили соперников, а за их футболом было интересно наблюдать.

Неизвестно, как повлияет на команду пауза, но если мало что изменится, то «Ростов» – не соперник команде Доменико Тедеско. Москвичи обязаны уверенно брать три очка и продолжать погоню за «Зенитом».

«Севилья» – «Атлетико»

«Атлетико» имел громадное более чем 10-очковое преимущество над «Реалом» и «Барсой», многие уже называли мадридцев чемпионами. Но времена меняются, как и позиции команд в таблице. «Атлетико» по-прежнему удерживает лидерство, но отрыв от преследователей сократился до никчемных четырех баллов.

«Севилья» идет в четверке лидеров и тоже не утратила шансов на чемпионство. Да, у коллектива Хулена Лопетеги есть проблемы в последнее время, но это все та же крепкая команда, особенно дома. А у гостей есть свои сложности – под вопросом участие в матче Жоау Феликса. Без него будет трудно победить, а проигрывают мадридцы редко.

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