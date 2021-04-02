Меган Рапино встала на защиту прав трансгендерной молодежи. Капитан женской сборной США по футболу возмущена тем, что в Америке предпринимаются попытки формировать спортивные школьные команды по полу при рождении.

«Возможность заниматься спортом в детстве сформировала мой жизненный путь. Каждый ребенок заслуживает такого опыта. Вот почему я считаю, что все дети, в том числе трансгендеры, должны иметь возможность заниматься спортом, который им нравится.

Но по всей стране предпринимаются попытки запретить трансгендерным детям заниматься школьными видами спорта. Уже в этом году соответствующие запреты приняли законодатели более чем 25 штатов. Эти законопроекты являются одними из самых интенсивных политических нападок на ЛГБТ за последние годы. Спорт стал еще одним средством атаки на права трансгендеров. Эти усилия наносят невероятный вред трансгендерной молодежи, которая наравне со всеми детьми чувствует себя изолированной и нуждается в сострадании и поддержке в условиях глобальной пандемии.

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Вы можете и не знать, что вас окружают трансгендерные люди. Вы можете в полной мере не осознавать личность коллеги, друга, родственника или даже ребенка, играющего у вас в гостиной. Трансгендеры вносят значительный вклад в наше общество: школы, районы и семьи. Они заслуживают достойного отношения, уважения и равных возможностей. Эти законопроекты являются атакой на человечность и самоощущение трансгендеров, и поэтому этот вопрос особенно важен для меня как члена сообщества ЛГБТ+.

Эти законопроекты пытаются решить проблему, которой не существует. Дети-трансгендеры хотят иметь возможность заниматься спортом по тем же причинам, что и другие дети: быть частью команды, с которой они себя соотносят. Сторонники этих законопроектов утверждают, что они защищают женщин. Как женщина, которая всю жизнь занималась спортом, я знаю, что женскому и девичьему спорту угрожают отсутствие финансирования, ресурсов и недостаточное внимание медиа. А также сексуальные домогательства и неравная оплата труда», – написала Рапино в колонке для The Washington Post

Меган Рапино является обладательницей «Золотого мяча». В декабре 2019 года она была выбрана спортсменом года по версии Sports Illustrated.

Также 35-летняя футболистка – двукратный чемпион мира в составе сборной США и чемпионка Олимпиады-2012.

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