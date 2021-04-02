Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал выпад российского лыжника Ивана Якимушкина в адрес Артема Дзюбы. Вице-чемпион мира в эстафете сравнил зарплаты лыжников и футболистов, а также вспомнил о двух подряд незабитых пенальти в исполнении Дзюбы.

«Я сколько работаю на телевидении, каждый раз слышу о разнице доходов. Зависть – плохое чувство, поэтому Ване Якимушкину я могу посоветовать обыгрывать Большунова, взять Кубок мира, стать трехкратным олимпийским чемпионом, и у него будет такая куча денег, что любой Дзюба позавидует.

А то поддеть футболистов сейчас может каждый, Дзюба свои деньги заслуживает, отрабатывает. Ваня тоже большой молодец, он хороший лыжник, так что надо стремиться, развиваться. Я вот, например, зная о гонорарах Урганта, Светлакова, всегда стремился соответствовать этому уровню. А рассказывать о том, кто больше зарабатывает, совсем сейчас несолидно.

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Понятно, что Ваня мог обидеться на слова Дзюбы о проваленном втором этапе на эстафете ЧМ, который как раз бежал Якимушкин. Но Дзюба тогда опечалился так же, как и все мы. Мы тогда радовались за Червоткина, который выиграл первый этап, а потом расстраивались, когда Якимушкин все проиграл. Но они каждый раз все друг на друга обижаются почему-то.

Поэтому я мечтаю дожить до момента, когда мы будем обсуждать, что Якимушкин сказал про скиатлон, а не про Артема Дзюбу», – сказал Губерниев в интервью Sport24

В эстафете на ЧМ Якимушкин бежал второй этап и проиграл отрыв, который привез Алексей Червоткин.

В общем зачете Кубка мира он финишировал на втором месте вслед за Александром Большуновым.

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