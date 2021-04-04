Футбол не всегда кишил деньгами. Игроки, завершившие карьеру 10-15 лет назад, как правило, не пользовались частными самолетами, не покупали виллы по всему миру, а всего лишь начинали очередной жизненный этап. Некоторые превратились в обычных безработных с тухлым резюме.

Отсюда появились неожиданные профессии для некогда локальных или даже мировых звезд. Современных игроков, которые поиграли хотя бы пару сезонов в околотоповых клубах, сложно представить в роли политиков, актеров или силовиков, но такие есть.

Джордж Веа, президент Либерии

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Самый известный пример трансформации. Звезда «Монако», «ПСЖ» и «Милана» 90-х завершил карьеру в ОАЭ в 2003 году. К тому моменту он был одним из самых популярных людей на африканском континенте. И не только из-за футбольных заслуг. Хотя Веа в 1995-м получил «Золотой мяч» (первый не европеец, забравший награду), он параллельно занимался гуманитарными проектами в родной Либерии. После игры в Абу-Даби он вернулся в страну с целью привнести свежее политическое мышление и сформировал партию «Конгресс за демократические перемены». Пошел на президентские выборы, но уступил в 2005 году Эллен Джонсон-Серлиф – первой женщине-президенту Африки. В 2014-м Веа избрали в сенат, а в 2017 году все же выбрали президентом страны. Первым решением он сократил свою зарплату, а также объявил о борьбе за права чернокожих.

Джордж Веа Фото: Eurosport

Винни Джонс, киноактер

Не только Винни выбрал актерскую профессию после карьеры. Известны примеры Эрика Контона или Джона Карью, однако Джонс сделал все, чтобы его никак не идентифицировали с футболом (а он рубился за «Челси», «Лидс», Шеффилд»). Сразу после окончания карьеры футболиста режиссер Гай Ричи пригласил Винни сняться в фильме «Карты, деньги, два ствола» в роли лондонского бандита. Картина стала мировым хитом, а Джонс получил десятки наград. Образ крутого парня с того момента закрепился за бывшим футболистом. Он сыграл в фильмах «Угнать за 60 секунд», «Евротур» и даже «Люди Икс: Последняя Битва». Также Винни засветился в российском кино – провальном фантастическом фильме «Вычислитель».

Ли Крукс, ведущий авиаконструктор королевского полка

В 1994 году выпускник академии «Манчестер Сити» попал в основную команду. Тогда там не было арабских денег и звезд со всего мира, поэтому мощные парни вроде Крукса обязательно получали шанс. Он отыграл в Манчестере шесть лет, потом поездил по разным клубам и в 2008 году завершил карьеру в одной из низших лиг. Но футбол никогда не был для Ли смыслом жизни. Призвание он нашел в военной службе. В 33 года он прошел семимесячную подготовку в полку королевских военно-воздушных сил и стал ведущим авиаконструктором. Позже участвовал в боевых операциях в разных странах.

Тим Визе, рестлер

Бывший вратарь «Вердера», выигравший бронзу чемпионата мира 2010 года со сборной Германии, после карьеры попробовал себя в рестлинге. Сначала он раскачался, набрав массу 129 кг, и параллельно убедил всех, что в нем нет ни грамма жира. Позже он закономерно получил приглашение в ведущий американский промоушн WWE. В 2016-м Визе дебютировал на ринге в командном бою и даже победил, правда, работа ему быстро наскучила. Он не остался жить в США и уже спустя годы захотел вернуться в Бундеслигу. Впрочем, оффер рестлеру никто не сделал.

Дэнни Маунтин, порноактер

Дэнни называли «талантом, который рождается раз в 15 лет». В юном возрасте он попал в академию «Саутгемптона», в 17 его привлекали к работе с главной командой. Однако тяжелая травма, полученная в одном из матчей, перечеркнула все надежды игрока. Сначала он работал плотником, но не получал никакого удовольствия от жизни. А потом поехал на кастинг фильмов для взрослых в Лондон. За несколько лет он стал главной звездой Британии, а теперь входит в число самых узнаваемых актеров индустрии. У него сотни работ и пару миллионов долларов на банковском счету.

Томас Гравесен, игрок в покер

В 2005-м «Реал» пригласил Томаса из «Эвертона», чтобы он добавил сверхатакующей модели команды с суперзвездами немного брутальности. В АПЛ его знали как не самого техничного, но очень надежного опорника. Правда, переезд в Мадрид все изменил: датчанина поглотила гламурная жизнь. Не удивительно, что в «Реале» он задержался всего на год, а после нигде не заиграл на высоком уровне. После окончания карьеры Томас не очень понимал, что делать и поехал искать себя в США. Там он прокачался в покере и на одном из крупных турниров сорвал куш в 100 миллионов долларов. Сменил жену, купил роскошный дом и спорткар. Теперь он пишет книги и кайфует в окружении голливудских звезд.

Томас Гравесен Фото: Getty Images

Хакан Шукюр, таксист

Автор самого быстрого гола в истории чемпионатов мира (10,8 секунды) живет в Вашингтоне и работает таксистом. Его счета в Турции заморожены и он не имеет доступа к собственности. Ранее экс-футболист вступил в партию действующего президента Реджепа Эрдогана, однако быстро покинул ее. Хакан утверждал, что разочаровался из-за высокого уровня коррупции. После этого началось его преследование, и он с семьей уехал в США. Но и там бывшего футболиста не оставили в покое. Он вынужденно закрыл кофейню из-за постоянных угроз, также давление идет на его семью.

В Турции он объявлен в розыск за попытку госпереворота, поэтому единственная возможность содержать семью – работа за рулем автомобиля.