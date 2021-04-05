Winline предлагает поучаствовать в игре X5, в которой счастливчики могут выиграть миллион рублей. Участие абсолютно бесплатно! Все просто: регистрируйся в приложении Winline, заполняй купон и забирай денежный приз.

«Манчестер Сити» – «Боруссия» Д

Чемпионат Англии «Голод на тренировках – хорошо». Почему подрались игроки «Челси» 2 ЧАСА НАЗАД

«Сити» не перестает побеждать, а поражение от «МЮ» – лишь небольшая случайность, после которой были сделаны выводы. «Горожане» довольно легко разделались с проблемной «Боруссией» из Мёнхенгладбаха, а у дортмундцев в этом сезоне тоже все идет не лучшим образом. В последнем туре было поражение от «Айнтрахта», а до этого – потеря очков с «Кёльном». Сложно представить, что «Дортмунд» выиграет даже одну игру с «Сити», даже несмотря на наличие Холанна.

«Боруссии» не помогут Санчо, Мукоко и другие важные футболисты, а у «Манчестер Сити» все в полном порядке в плане повреждений – все наконец восстановились. Если не брать матч с «МЮ», в последний раз англичане забивали меньше двух мячей аж 21 февраля, то есть больше месяца назад. Эта игра не станет исключением, и «Сити» обязан положить «Боруссии» больше двух. Возможно, и дортмундцам усилиями гениального норвежца удастся затолкать хотя бы один, поэтому есть смысл поставить на общий тотал больше 2,5.

«Реал» – «Ливерпуль»

Обе команды находятся в неплохой форме и подойдут к игре с хорошим настроем. «Ливерпуль» идет на победной серии из трех матчей, а «Реал» не проигрывает уже 11 игр. «Ливерпуль» очень хорош в кубковых соревнованиях. Несмотря на кучу травмированных, мерсисайдцы имеют шанс не просто пободаться, но и пройти испанский клуб.

Однако вряд ли все решится в первой игре. Скорее всего, команды отложат интригу до второго матча, а сначала будут убаюкивать зрителей унылым футболом – рисковать никто не захочет. Велики шансы, что игра завершится вничью – либо без голов, либо команды обменяются вялыми, но точными ударами.

Мохамед Салах, «Ливерпуль» Фото: Getty Images

«Бавария» – «ПСЖ»

Изначально безусловным фаворитом была «Бавария», но вдруг мюнхенцы лишились Роберта Левандовского, и все стало не так очевидно. По крайней мере букмекеры уже не столь твердо уверены в проходе немцев дальше.

В последнем матче «Баварии» с «Лейпцигом» на острие все 90 минут отыграл Шупо-Мотинг – не провал, но полноценной заменой Роберту камерунца никак не назовешь. У «Баварии» попросту нет сильного центрального нападающего, который мог бы подменять Левандовского, поэтому Флику придется что-то придумывать, и не факт, что план Б сработает. И все же «Бавария» остается командой с мощным нападением, а потому на своем стадионе мюнхенцы могут разобраться с парижанами.

«Порту» – «Челси»

Самый внезапный вылет в 1/8 финала осуществил, конечно, «Порту», который выбил «Ювентус». Португальцы забили ровно столько, сколько было нужно, а после пропущенного мяча спокойно доиграли вторую встречу. «Челси» на удивление уверенно прошел «Атлетико», и теперь выглядит как теневой фаворит всей ЛЧ, даже несмотря на разгром от «Вест Бромвича», ведь такая дичь происходит время от времени с каждым.

Вряд ли стоит ждать продолжение португальской сказки – при Тухеле «Челси» изменился, клуб подходит ответственнее к важным встречам. «Порту» же стоит быть довольными попаданием в четвертьфинал, а в играх с «Челси» показать максимум. Обе команды не забивают много – максимум по два мяча. Больше «Челси» вколачивал в конце января несчастному «Лутону» из Чемпионшипа (3:1), а «Порту» – в середине января «Насьоналу». Так что в такой игре резонно поставить на победу лондонцев и тотал меньше 3,5.

Томас Тухель, «Челси» Фото: Getty Images

«Аякс» – «Рома»

Интереснейший матч четвертьфинала Лиги Европы. Конечно, есть еще встреча «МЮ» с «Гранадой», но здесь сыграют, кажется, две равные команды. «Аякс» не без проблем прошел «Лилль», а затем легко выкинул «Янг Бойз». «Рома» выглядит мощнее обеих команд, но римляне в кризисе – команда нестабильна в Серии А, где проигрывает даже «Парме».

Именно «Аякс» идет фаворитом в этой встрече, и спорить тут бессмысленно, но в матчах настолько равных команд может случиться всякое. В первой игре команды будут примеряться друг другу, но голов точно стоит ждать. И у «Аякса» наверняка будет преимущество – как по игре, так и за счет домашней арены, несмотря на отсутствие фанатов. Поэтому высоки шансы, что амстердамцы выиграют, и обе команды забьют.

Чемпионат Италии Пирло уволят из «Ювентуса», если туринцы проиграют «Наполи» 3 ЧАСА НАЗАД