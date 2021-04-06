Шедевральный по исполнению мяч был забит в товарищеском матче женских сборных Индии и Узбекистана.
Игра состоялась в Ташкенте, ее исход решился на 87-й минуте, когда Узбекистан получил право на далекий штрафной. К мячу подошла Мафтуна Шойимова и высококлассным ударом принесла своей команде победу. Она перебросила стенку, а бросок вратаря не помог.
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  • Шедевр Шойимовой стал единственным голом в матче.
  • 22-летняя футболистка выступает в женском чемпионате Узбекистана.
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