В Краснодаре открылась новая футбольная академия. Помимо школы «Краснодара», взращиванием молодых игроков возьмется испанский «Вильярреал».
Международный проект рассчитан на детей от 5 до 16 лет, которые будут заниматься по методологии Cantera Grogueta. «Мы подарим нашим участникам счастливое и полноценное детство, а также возможность развиваться как футболистам. Этого вы не найдете больше нигде в этом регионе», – приводит слова одного из директоров академии Арсена Крхирхыряна официальный сайт «Вильярреала».
- Помимо России, академии «Вильярреала» работают в США, Австралии, Канаде, Мексике, Швеции, Японии и Южной Корее.
- Филиал в Краснодаре заработает в июне.
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